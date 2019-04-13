自由廣場》看看愛沙尼亞，AI正在搶法官飯碗

◎ 徐立德

中正大學犯罪研究中心二月公布的一項調查報告指出，有高達八十．九％的民眾對法官審理案件的公正性抱持嚴重質疑，如何挽回民眾對司法的信賴感成為當務之急。

根據自由時報的報導，愛沙尼亞法務部近期正著手開發「人工智慧（ＡＩ）法官」，預計將用於索賠金額少於七千歐元（約二十四萬台幣）的糾紛判決。在台灣，恐龍法官仍無法有效汰除，愛沙尼亞開發「人工智慧法官」的做法，或許可供我國借鏡。

台灣有不少的法官判決背離人民情感，該重判的輕判，該羈押的縱放，過於拘泥法條而和社會脫節，判決理由也無法說服社會，終釀成民眾對司法信任度的不佳；在不久的將來，人工智慧法官或將要取代法官位置。

英國《衛報》多年前也曾報導，電腦科學家們已經研發出一套人工智慧程式，用以預測案件的判決結果，並找出特定判決模式供法官參考，也藉此加快案件的審理速度與效率，該程式在分析歐洲人權法院的案件後，最後有七十九％的判決竟和人類法官一模一樣。

人工智慧法官要取代法官的飯碗了嗎？科技不斷進步，不只傳統製造業工作岌岌可危，就連學有專精的法官都可能面臨失業危機， 這不是危言聳聽，如果台灣的司法再不能徹底改革的話，或許有一天會讓法官的飯碗不保。

法官在判決時難免會滲入個人之情感與思想，而造成相同的案例事實，判決結果卻迥異之情形。因此，藉由客觀化人工智慧法律審判系統之建置，協助審判提供統一的推理標準和評價標準實屬必要，可以避免判決歧異之結果，進而提高人民對司法之信賴，建立司法之威信。

是否由「人工智慧法官」進行審判或有仁智之見，台灣正在司法改革階段，司法當局若能主導建置人工智慧法律審判系統來輔助法官進行審判，將能提高人民對司法之信賴，建置人工智慧法律審判系統的目的不在於人工智慧取代法官，而是引導至更人性化的判決。

（作者為資深司法記者 ，台北市民）

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