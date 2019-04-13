自由廣場》六輕氣爆調查報告，張縣長應盡速公布

◎ 廖郁賢

筆者曾就讀雲林麥寮高中，二○一○年六月畢業至今，沒想到重返麥寮，是要為雲林鄉親正視六輕所產生的問題，這並不是故意放大錯誤，而是認為是時候督促縣政府及台塑企業，做出真正能保障人民安全的規劃。在雲林營利二十來年的台塑，居然連安全措施的盤點說明報告都無法提供，這真的是非常不尊重這塊土地，不只麥寮人要生氣，全雲林縣民也都應該憤怒。

六輕台化芳香烴三廠四月七日的爆炸案，不僅是「在地人」的事情，更是全台灣人民的共同承擔。污染發生，吹東北風影響的大概會是嘉義、北港一帶，吹西南風時是崙背、二崙、斗南、斗六；台西、四湖一帶更不用說了，水資源相互流通，完全無法避免，然而因為氣旋關係，看風勢，幾乎整體雲林縣民、鄰近鄉鎮都可能受到影響，於此，我們都不是局外人。

希望張麗善縣長能夠和雲林鄉親站在一起，透過縣府主動介入調查，讓雲林人知道我們面對的是如何的困境，目前看到的調查報告大多是關係企業或公司本身提供，都還沒有雲林縣府自己的調查報告，既然都已經主動成立「六輕事故調查監督小組」，希望這個小組能夠實質發揮效用，將調查的進程及調查報告出來的日程表告知我們雲林鄉親，而不僅只是依照空污法開罰五百萬元並勒令停工了事。

六輕氣爆不只發生過一次，六輕陳文仰副總不願正面承諾交出安全措施盤點、污染的數據提供及影響範圍等等要求，顯然是迴避此事，身為台灣人，面對產值為全國第一的糧食出產地雲林，我們都應該關注，藉此更要呼籲各地石化廠加強公共安全，有要求才會有改變，為了我們所共享的世界。

氣爆至今已經過了快一週，恰逢此時段周遭文蛤、虱目魚紛傳暴斃災情，讓人不禁懷疑，氣爆過後煙是散了，污染卻才開始，但目前不論是台化或是雲林縣政府對於當天的狀況都還不夠了解，為讓這樣的意外不要再發生，不僅是為了雲林，也為各地石化廠的公共安全，呼籲建立一個針對意外緊急處理的ＳＯＰ，以及將意外降到最低的防範措施。

（作者為時代力量雲林縣議員）

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