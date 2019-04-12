自由廣場》驅逐統戰，給蘇貞昌按個讚

◎ 賴明煌

中國武統學者李毅受若干親中團體邀請以觀光名義申請來台，九日入境台灣，預計廿四日離境，李毅假觀光之名實際上是要參加十三日台中舉行的「二○一九首屆和平統一融合發展論壇」為中國大力推銷，其遊行宣傳海報上標明「將有警車配合開道」，消息一出引起國人議論與不滿。幸好內政部與移民署昨表示，以其入境行為與申請不符，違法宣揚「武力」危害台灣國家安全等理由，撤銷其入境許可並勒令他離境，台灣的保防機制在內賊眾多下「養老鼠咬布袋」，實在困頓漏氣！原本該案也是要呼攏的依程序辦理，還好行政院長蘇貞昌說話了，指示移民署和陸委會查明，才能夠迅速把「老鼠」驅離，但迄今仍找不到其行蹤。

近期還有一位領取中國身分證成為中國人的法律學者邵子平，被內政部依法註銷其戶籍還想要享受健保與領退休金，也是被蘇院長表示邵員放棄台灣，還想要享受健保和領退休金，「門都沒有」。

去年至今的「非洲豬瘟」延燒整個中國，至今該國除海南島與港澳外，各省全部遭豬瘟傳染。倘若不是蘇院長的嚴令要求檢疫機關與海關嚴守，台灣這幾年的防檢疫努力恐怕就要破功且將損失數千億元。

所以我們要說句公道話與禱告︰如果沒有蘇貞昌院長的魄力與擔當，我們將在駭浪中迷失方向；也希望能多幾位這樣的蘇院長，在內外夾殺的困頓之際來保護台灣民主法治及國家的安全。

（作者為成大博士、工程技師，嘉義縣民）

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