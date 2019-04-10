鏗鏘集》吃碗內看碗外，佔這山看彼山

台灣怎麼一回事？

縣市長、縣市議員九合一地方選舉選完不久，一些當選的公職又有許多人忙著即將到來的總統、立法委員黨內初選，想更上層樓。吃碗內看碗外，權力吃相這麼難看。民主化的台灣，政治權力競奪成這樣，是什麼？為什麼？

當初，拜託選民支持。任期不只未滿，還只在初期。對選民的承諾呢？選民支持、賦予的責任呢？權力與責任是這樣嗎？這不是背信嗎？

台灣俗語有台灣人心性的表達，這種「佔這山看彼山」的權力野望是不對的。有些人都還未真正表現政績，非份之想就表露無遺。台灣的政治權力版圖，土這麼軟嗎？欲掘就有？

當年，陳菊、賴清德、林聰賢…任期未竟就被總統拉拔到中央，如無國家緊急條件，只是政黨意思，當然也是錯誤的例子，違背受託的誠信。民進黨在二○一八年九合一地方選舉的挫敗，不能說這不是後續效應、不是原因之一。這種風氣不足取！但似乎習以為常了。

政治，應是一種志業，不能當作商業。移民社會的台灣，商人性格強，投資政治似乎也成了一種免本生意。選舉經費來自熱心政治改革的、取自社會應用之社會；為謀權力職位撒錢者，著重於投資報酬，原本民進黨與泛中國國民黨不同屬性，現在呢？民主化後，反差不大了嗎？

坐在被選民賦予的權力位置，未然為承擔的公職負責、盡力而有所作為。吃碗內看碗外，只把心思放在權力謀取，不安份守己，民主化提供的政治機會，成了權力機會主義者的獵物了嗎？

比起生意人在經濟領域受到合理性制約，比起藝術家在文化領域受到合情、合意義性的制約，政治人物的想要什麼，顯示更多的野望。但不要忘了，經濟的會什麼？文化的應該要怎樣？會制約、會檢驗政治人物。不要落得「囂俳無落魄久」台灣俗語嘲笑的下場。

新聞報導天天都是選舉的亂新聞，都是政治人物的醜陋面。國家與社會的正常健全進步發展都被拋在腦後，這樣的台灣怎麼成為一個好國家？

除了選舉外，台灣仍有許多重要課題。視野裡只有尚未正常化國家的政治權力爭奪，要被賣了，還爭著為人家數鈔票。台灣人，好好想想！（作者李敏勇，詩人）

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