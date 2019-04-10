自由廣場》韓粉 反滲透 言論自由

◎ 陳嘉霖

台灣是多元的社會，隨著各自不同的生活經驗而有相異的政治主張，所以保有言論自由很重要，才能磨合相異的立場，辯論如何達到「共善」，並以選舉與公投做為彙整多元聲音的途徑，這是民主制度。可是現在有個勢力正藉著民主制度之便，宣稱自己的「主張」在我們多元、自由的社會裡擁有正當性。然而這些言論不是出於自由意志，而是服膺中共的統戰策略方針。他們不以「共善」為出發點，反而和威權中國利害相關，如此在我們的民主社會裡當然就不具有正當性。這一點，那些僵化的自由主義者始終沒有看透。

教條式的自由主義者太害怕踩到言論自由紅線，即使敵人已經開始侵蝕台灣的民主、人權社會基石，也要維護敵人發表「言論」的權利，豈不荒謬！被中國滲透的媒體、被收買的粉專…，經過這些途徑所陳述的意見不能以「民主多元」的眼光看待，公部門必須出手管制。反滲透、反統戰為宗旨的法案應盡速擬定。

不過關於中國滲透，有另一個更具長遠意義的面向，需整個社會共同努力。相對於千百萬民眾，被中共滲透的人畢竟是少數，但為什麼「中共的意志」仍造成台灣社會廣大的回響？難道真有那麼多民眾認同中國體制？筆者認為這要分開看待。

事實上，台灣社會原本就存在保守主義勢力，他們從「經濟至上」這類蔣經國時代建立的理念，延伸出反民主、護威權等黨國思想。相對於民主自由思潮，這個族群更聽得懂「統一可以賺大錢」；相較於北歐的文明社會，他們更羨慕中國暴發戶。這個族群如今被中共「借力使力」，「韓流」就是典型的例子。但是韓粉們終究還是希望與台灣共善共好，只不過他們過於急切的「經濟至上」，誤以為「親中」是台灣的出路，忽略了拋棄民主自由的代價。

中共勢力是敵人，可「韓流」族群不是！「反滲透」工作政府責無旁貸，但社會層面的理性對話，是所有台灣人的功課。堅持多元民主價值，持續和不同立場的人對話，開啟所有台灣人民的視野，讓自由、文明、法治及人權成為我們強大的共識，才是對抗威權中國的終極利器。

（作者為暨南大學博士後研究員，台灣團結聯盟政策部主任）

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