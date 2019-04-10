自由廣場》等不及想聽聽蔡賴高見

◎ 廖千瑤

自從賴清德參加民進黨的總統候選人初選以後，一灘死水彷彿活了起來。台灣人早就已經受夠國民黨徒天天占據寶貴的新聞版面與時段，如今，隨著賴清德參加民進黨內的總統初選，民進黨總算再度成為台灣人的新聞焦點。

筆者明白，十二年前那場總統候選人初選，是許多台灣人的痛苦回憶。當年謝長廷與蘇貞昌雙方陣營戰到刀刀見骨，是二○○八年民進黨大敗的原因之一。然而，如果因為當年的痛苦回憶，就一律反對民進黨舉辦總統候選人初選，顯然是矯枉過正了。

蔡英文與賴清德都是台灣不可多得的政治人才，他們效忠台灣、熱愛台灣，為台灣努力奮鬥。與蔡賴相比，假如國民黨與柯文哲還有一點點羞恥心，他們應該要感到自慚形穢。前一陣子，親中統派準備要參選總統的人高達十個，可是他們哪一個不是已經或準備投降中國？

如果蔡賴一起辯論，那真是台灣民主史上劃時代的大事！筆者等不及想聽聽蔡賴說說他們要如何防堵親中統派利用和平協議傷害台灣；想聽蔡賴說說他們要如何防堵中國利用台灣媒體滲透台灣；想聽蔡賴說說他們要如何透過教育讓進步價值走入每個台灣人的心裡。

初選，就是最好的宣傳。透過初選，蔡英文與賴清德這兩個人誰比較優秀，會成為台灣人茶餘飯後的焦點；透過初選，蔡英文與賴清德這兩個人誰比較有辦法治理台灣，對抗中國，會成為台灣人日常閒聊的話題。

台灣人應該要歡迎這場初選，而筆者相信，民進黨一定會辦好初選，讓台灣人民親眼見證民進黨的「民主進步」是真的。筆者更相信，不管是蔡英文還是賴清德出線，台灣人都會全力支持出線的人，並且感謝初選落敗的人。別忘了，我們都是同一隊，我們，都是台灣隊！

（作者為作家，新北市民）

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