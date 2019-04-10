自由廣場》細探現任優先、競爭合作

◎ 張惠博

二○二○民進黨總統初選，協調之聲不絕於耳，似與「現任優先」有一定的關聯。二○一四年，民進黨採現任優先的提名策略，成果輝煌，並成為二○一六年總統勝選的基礎。然而，二○一八年就遜色很多，丟掉了好幾個縣市。同樣的提名策略，結果卻大異其趣，顯然，現任優先並非萬靈丹，仍須配以相關的要件或限制，且應交由遴選者或選民判定，不宜遽予排除其他參選者的機會。

這次民進黨總統初選，兩位曾緊密共事，如今對壘，除了情感面之外，難免也會有倫理的顧慮與壓力。蔡總統週二記者會明言：「候選人可以有君子之爭，候選人可以釋懷，但是真正問題是支持者間矛盾對立。」這確實是雙方必須詳加審酌與思慮。

一九九三年，台北市長初選，長扁激烈競爭之後，謝放棄，並擔任扁的競選總幹事，成為民進黨引以為傲的佳話。但筆者曾親自聽過謝幽默地說，當時他看著自己的支持者脫掉謝的背心，改穿上扁的戰鬥衣，內心還是五味雜陳。

同樣，一九九九年的總統初選，計有林義雄、陳水扁、尤清與許信良四位參加，阿扁贏得初選，林義雄主席大器的擔任競選主委，全國大力輔選，贏得二○○○年的大選。所以，民進黨確曾出現競爭與合作的珍貴經驗。

無論如何，蔡總統與賴前院長兩位參選人的態度都很堅定，國人應給予祝福。不論經由哪一種方式產生候選人，仍須服膺民主的原則，方能贏得多數人民的信賴與支持，並在二○二○大選中勝出。

（作者為彰化師範大學前校長）

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