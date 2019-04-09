自由廣場》（又聞六輕驚爆）填海造陸 廣納嫌惡設施

◎ 賴明煌

台塑六輕台化芳香烴三廠因液化石油氣管線鏽蝕破裂洩漏致爆炸，肇致數公里外的聚落與西濱快速公路都感受到衝擊，炸飛的泡棉飄散天空，若干民宅玻璃磚牆被震破，居民人心惶惶，該廠遂被當地政府停工與處罰重金。

去年初，台灣中油的桃園煉油廠第二加氫廠管線破裂爆炸，遂醞釀要以觀塘工業區天然氣接收站來取代這人口密集區的舊廠區之危險，並滿足民生與產業需電孔急又要空氣乾淨的社會多方要求。但此事被有心人操作成社運問題，「又要馬兒跑，又要馬兒不吃草」，抗爭事件頻傳，國家重要建設就陷入泥沼之中。

回頭看我們台灣眾多水庫，因全球氣候變遷與強降雨越來越多和規模越來越大，再加上各水庫上游集水區與森林保護區等山嶺區盲目的開發，隨著暴雨的逕流讓眾多下游水庫已經變成了「泥庫」，珍貴的蓄水容量減滅極多，也讓旱季的台灣缺水情況惡化，致民生痛苦不便與產業用水困頓。

其實這些淤積在水庫或是河川兩側沖積的土石料，都是珍貴資源，筆者建議倘若能夠在台灣海峽新竹到高雄的淺灘區，佈設排樁人工島，來承納這些水庫淤積的砂石料，填海造陸，比照世界第一座完全填海造陸建成的人工島機場關西國際機場，或者也是填海造陸建成的新加坡裕廊島工業區，將本島若干較為民眾嫌惡或較常致危險的產業，以及限制都市正常發展之機場（限高限建）等遷至該人工離島，就可減少類似這樣的工安事件與民眾的環保抗爭發生，讓地窄人稠的台灣有良好的發展空間，也可解決目前水庫淤砂與返鄉台商設廠缺地之困難。

（作者為成大土木博士、工程技師）

風頭水尾聲，中央就要聽

◎ 林文彬

四月七日麥寮六輕又驚傳爆炸工安事故，筆者正訪台西海園海口生活館，巨大爆炸聲響宛如地震，震破民宅門窗、圍牆，隨後煙霧瀰漫，呼吸、皮膚均感不適，魚塭裡並飄進散落物，驚悚程度恐是六輕二十年來三十多起工安事件中最令人震撼，也該是震得雲林人覺醒的時刻。

六輕一再發生工安事故，卻不如台塑越南鋼鐵廠一次認罰一百六十一億元？台塑三萬員工分紅六個多月年終獎金約八十億元仍感不足，原來是公司年獲利二千多億元？而雲林人卻吃飯攪沙、地層下陷，「死好」？六輕佔台灣ＧＤＰ一成，佔雲林一年產值的九成，但其二氧化碳排放量卻高佔台灣的五分之一。

這些導致雲林現在人口不升反減，已降破六十九萬人，人口老化、所得排名倒數，但罹癌比例與污染風險卻數一數二。這次應驗《糖果工廠的秘密》真的又爆炸了！整個雲林瞬間又變成了搶食糖果的《危城的六輕症候群》。而我們還相信與虎謀皮「共存共榮」的謊言嗎？

現在唯一能給雲林人公平的只有六輕關廠，直到成立「中央級六輕災害搶救中心」；建制由六輕提撥「災害賠償責任金」，負責履行這次民眾災害損失的賠償責任；提高每人每年回饋金為一萬元（現才七千二百元）等。

其他因六輕而無奈的訴求如︰一、雲林要有第二條東西向快速道路，從麥寮到林內，連接國一、三，及台十九線，打通運輸大動脈，海線發展無阻礙；二、解除集集攔河堰的六輕截水功能，回流水覆蓋濁水溪，整治沙塵暴、防治地層下陷；三、修訂「財政收支劃分法」，統籌分配六輕稅收的四成在雲林，並要求總公司設在雲林；四、電力促協金也應盡速撥付雲林等。風頭水尾聲，中央就要聽，否則都已「有嘴說到無涎」。俗話說，「某死了，看卡屎桶」，哀莫大於心死了。

（作者為雲林縣議員，著有《社造政治學》）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/