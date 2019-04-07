自由廣場》香港人看台灣的言論自由

◎ 林鴻達

鄭南榕在三十年前為追求民主和言論自由慘烈殉難，三十年後的今天，看著台灣當前的民主境況，不禁感到唏噓和存在一些擔憂。

今天的台灣可以暢所欲言，即使向總統罵翻天都不會換來牢獄之災，但是「自由」不斷遭到濫用，政客、「名嘴」的亂說瞎吹，編造假新聞，擾亂社會秩序，甚至造成駐日外交官蘇啟誠之死，證明無限放任的自由也是會對社會構成損害。言論自由在原則上不該受到法規的制約，但人民、政客必須清楚知道「責任」二字，不能無的放矢；相對地，理智的判斷能力，就是一種從人性根本為基礎的制衡力量，才能夠促成真正的言論自由。但最近兩次選舉持續不斷的假新聞得以流傳，看來台灣鄉親還需要做很大的努力。

或許台灣社會在威權政治時期所受的壓抑太大，因而導致進入民主時期出現的「釋放」，難免造成一些亂象；加上長久以來的政治意識形態問題，不可能一時三刻就消除，且還有中共對台灣虎視眈眈，而老Ｋ不斷為虎作倀，民主和言論自由還受到多方面的考驗和挑戰，至少政客還是會動聽地吹牛，假新聞必定繼續出現，不可能短期內得到改變。

客觀而言，鄭南榕追求的民主和言論自由的目標還有漫長的路途，最重要的是要堅守他的犧牲而形成的基礎，目標最終才能達成。

（作者為香港時事評論員）

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