自由廣場》一國兩制先在西藏、新疆試點

◎ 過子庸

中國國家主席習近平於一月二日在〈告台灣同胞書〉發布四十週年紀念會上發表談話，針對台灣問題，首度提出探索「一國兩制」的台灣方案，表達願意與台灣各黨派、團體與人士就兩岸政治問題開展對話溝通。一時之間，國內各界紛紛就此議題發表不同的看法，有人認為可行，也有人持反對的意見。

根據習近平的說法，「一國兩制」台灣方案是在兩岸和平統一之後，台灣的社會制度與台灣人民的生活方式等將得到充分尊重，其私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。然而，讓人感到納悶的是，如果針對台灣的「一國兩制」真如習近平所言，則如此好的制度，為何僅要在台灣實施，而不願意將其推廣到全中國各個省份及地區呢？

根據台灣各界的輿論顯示，台灣人民目前無法接受此「一國兩制」的方案，最主要的原因在於中國大陸仍然是一黨專制的國家，與台灣的多黨民主制度完全不同。大多數民眾認為，習近平的說詞僅是要讓台灣人民對於「一國兩制」解除戒心而已。其實，要讓台灣人民解除疑慮的最好方法，莫過於中國大陸先在其國內辦理「一國兩制」試點。

試點，是中國大陸非常特殊的一種設計，可說是具有中國特色的制度。其義為在正式進行某項工作，或執行某項政策之前，先選擇某地區進行小範圍的試驗，以取得經驗，若成效良好，再施行到全國各地。雖然目前有港澳採用「一國兩制」制度，但是這是中國大陸從英國、葡萄牙收回該等地區時，為安撫當地的居民，所做的不得已措施，並非出自中國大陸執政者的真正意願。

若習近平認為「一國兩制」是良好的治理方式，不需要捨近求遠，何妨先從其國內開始施行，選擇某個省份或地區，如問題較多的西藏、新疆，或是與台灣文化較為相近的福建省，開始進行「一國兩制」的試點工作，讓該等地區的社會制度與人民生活方式得到充分尊重，其私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。套句中國大陸的話：「實踐是檢驗真理的唯一標準」，亦即要檢驗習近平對台灣所做的承諾，可看他是否願意先在其國內施行「一國兩制」。

（作者為政治大學外交系博士，台北市民）

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