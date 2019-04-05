自由廣場》子曰犬馬，蘇格拉底說豬

◎ 陳博修

陸委會主委陳明通日前表示，「人不僅僅是為了物質生活，如果我們只為了物質生活，吃得飽就好，那跟豬狗禽獸有什麼差別？」我認為一點都沒錯。

陳明通道歉，並不是認錯，而是「陳義過高」，一般人既然無法理解，再多的辯白也沒用。就很有風度地道個歉，收個尾而已。

事實上，他太客氣了，當年孔子比陳明通更凶悍：只管吃喝的子女，是把父母當成「犬馬」看待，請看《論語》為政篇子游問孝。子曰︰「今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養；不敬，何以別乎？」

幾千年前，西方哲學家蘇格拉底也曾問過類似問題︰「到底是豬快樂，還是人快樂？」豬天天吃喝玩樂，不愁吃穿，終其一生；人每天東奔西跑，為生活忙碌，酸甜苦辣，有歡笑、有汗水、有淚水，到頭來也跟豬一樣，通通上西天，這是不是代表豬顯然比人類活得快樂多了？請注意，蘇格拉底比陳明通的「禽獸說」，更直截了當，是拿「豬」來與人相比。

「自由、民主、法治、人權、尊嚴、歡笑、汗水、淚水」，才是人類存在的真正價值，是人類與「禽獸」真正不同處，也是台灣先聖先賢們用生命奮鬥得來的，期望中國知識份子們能承襲當年五四運動的精神，繼續為中國人民真正的「人類」價值奮鬥。（作者為資深資訊業者，大學兼任老師）

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