自由廣場》被遺忘的四二社工日

◎ 馬志政

很多人知道四月一日是愚人節，但不見得知道四月二日是社工日，甚至到現在仍有許多人將社工角色與功能視作愛心、慈善，更是無薪的工作。

現今的社會環境大異於以往，個人及家庭或社區普遍面臨多元且複雜的問題，社工必須像變形金剛、有時又必須扮演哆啦Ａ夢，滿足各種需求與解決問題。本人從事社工工作已超過十年，曾在街頭輔導關懷遊民，也處理過遊民互毆、路倒就醫與往生喪葬等問題，更在社會救助工作中看見弱勢家庭的經濟陷困、親情疏離、疏忽照顧等無助的情景，回想起來充滿著酸甜苦辣。

但是我們社工終究是人！同樣需要鼓勵關懷，更需要公平合理的對待，需要應有的保障與照顧。社工們都知道助人的價值與使命，也願意用專業與熱情去照顧需要協助的人與家庭，但是我們不希望社會大眾仍視社工為一份愛心、無薪的工作。

最重要的是，政府在推動各項政策制度上，應給予社工清楚的角色與分工，也必須給予充足的人力與完善待遇與照顧，讓每一位社工能完全發揮功能。當然，也期許社工夥伴們不要忘記社工的價值，以及助人的熱情與態度，繼續用溫暖及人性的雙手提供最專業的服務，幫助社會上需要幫助的人。

（作者為社工人員，花蓮縣民）

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