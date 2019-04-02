鏗鏘集》為了走在自由之路的新國家

一九八九年四月七日，鄭南榕為自由殉道，已三十年了。紀念活動：台北「言論自由日座談」和日本櫻人劇團「七十一天的白百合」在台南、台中、新竹、台北的大學演出，以及「自由之路藝術節」在各地的展演，為這一段台灣在自由之路追尋的歷史寫下新註腳。四月七日在金山金寶山的紀念日，是對鄭南榕的追思。

鄭南榕在一九八○年代，以系列《自由時代》周刊誌為美麗島事件後的民主運動新歷程留下許多事蹟。廢除戒嚴法、國會全面改選、制新憲建立新國家、二二八公義和平運動…無一不是開啟台灣自由之路的里程碑。他是言論自由的殉道者。「我是鄭南榕，我主張台灣獨立。」慷慨激昂的宣言誓語留在人們心中。

作為所謂外省人第二代─台灣人第一代，出生於二二八事件發生之年的他，在自由之路的追尋意味著對台灣認同的思考與行動的實踐。被視為行動哲學家，義無反顧追尋獨立、民主化的台灣國家建構，他留下「我們是小國，但，是好國」的銘言，並以「剩下來是你們的事了！」與台灣人民共勉，交付了責任。

一九八九年四月七日，鄭南榕殉道。三十年來，台灣的自由之路實現了解嚴、國會全面改選、二二八平反…但制新憲建立新國家仍糾葛在內外政治力拉鋸中。正因為真正獨立、正常、健全國家沒有形成，台灣正面對中華國民黨國舊勢力與中華人民共和國以「中國」為國家意理的共謀破壞力侵害之中。一個曾以戒嚴體制強迫人民與中華人民共和國為敵的黨國幽靈正與一個已取代它要消滅它的共產黨國合謀，要併吞台灣。

不自由的中國要併吞從前蔣體制時代不自由，但以「自由中國」標示，更經台灣人民努力走向自由之路的政治體，阻擋台灣走向正常國家。這種違背人類文明發展進程的反逆現象，不只生活在台灣的人們要抵抗，世界的各民主國家也應該挺身而出。中國人民應該不同於專制共產政權，以台灣的自由之路追尋為借鏡，應該努力經由民主化、自由化，改變中國在世人心目中的強而不仁、富而無禮形象。

中國的獨裁專制政權敵視台灣經由自由之路追尋的民主化、獨立化，在傲慢、自大又自卑的民族主義情結背後，存在著專制統治的權力惶恐，這樣的強國，其實是脆弱的。台灣已走在自由之路，台灣人民對自由的國家共同體的堅持和維護，才能讓台灣走在文明國家行列。民主化的政治選擇是台灣最強大的武器，不要受利誘、威脅，唾棄邪惡政黨、政客的操弄 。現在，是我們的事了。 （作者李敏勇，詩人）

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