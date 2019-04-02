自由廣場》再次為「松山-帛琉」航線催生

◎ 黃天麟

蔡總統風塵僕僕由「海洋民主之旅」回來了。此次出訪南太平洋三友邦，在諾魯時國會還決議台灣是主權獨立國家，拒「一中、一國兩制」，力挺台灣，回程過境夏威夷，中國領事館曾策動抗議亦無疾而終，可以說成果豐碩。唯一遺憾的是，在帛琉期間前往國會聽取參眾兩院聯合友我決議案，參眾議長均缺席，令人擔憂帛琉邦交是否有變。

帛琉是我國南太平洋邦交國重中之重，它在南太平洋戰略地位因接近關島被視為第二島鏈之一，中共覬覦甚殷，施壓帛琉與台斷交，以觀光客為武器。過去十年中國旅遊帛琉人數由二○○八年的六三四人擴至二○一五年的九萬一千人，占外國觀光客總數之五十四％。但由於迫令帛琉與台斷交不成，二○一七年中國就禁止旅行團赴帛琉觀光，帛琉觀光業深受打擊，造成帛琉經濟萎縮。為此我方令華航增加飛帛琉班次由每週一、三、六，三班再增一班共四班，往返桃園—帛琉，預估明年遊客將達到兩萬人次。

問題是兩萬人次夠嗎？能否達成亦是問號，交通部、華航以此交差，只是「混」一字。航線之維持必須有足夠的載客量，能賺錢方能長久。如果沒有突破性之作為與創意，必使中國觀光武器化政策得逞。

筆者曾建議開闢「帛琉—松山」線，再加「國旅補助」，必能大幅增加載客量，鞏固台帛邦交。（請參閱二月十二日拙文「反擊中國霸凌的必殺技」）理由如下：

一、「松山—帛琉」線絕對比「桃園—帛琉」線方便台北區、宜花區民眾。政府、交部、華航應可考慮現在四班「桃園—帛琉」，進化為「松山—帛琉」二班、「桃園—帛琉」一班、「小港—帛琉」一班計四班，若再配合「國旅補助」，旅遊帛琉國人必大幅增加。

二、可與日本、韓國旅遊業合作開闢「東京羽田—松山—帛琉—塞班—關島」旅遊行程，因遊客可以在台北停留半天或一天觀光，必能增加遊客之興趣，成為黃金路線，若是桃園即不甚方便。（小港線可遊台灣南部）

三、若松山之容量已飽和，可優先考慮關閉「虹橋—松山」航線（週有六十八班），理由是班次太多，應可改到桃園，一面亦可做為我方對中國過去二、三年對台霸凌之小小還以顏色。蔡總統也說了：「台灣在戰略上需減少對中方的貿易依賴」，台灣是太平洋的台灣，我們有義務協助他們脫離魔手。如果中國惱羞成怒，要關閉台、中航線，那更是好事一樁。（註：絕對不會，因「以經促統」是他們國策，亦正在奏效）

事在人為，「台—帛」航線只要有心規劃，絕對可以達到一年四、五萬人次，時不我予，希望政府有真正拚外交的決心。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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