社論》化解「台灣離中國如此之近」的魔咒

從去年打著「政治零分、經濟百分」旗幟的韓國瑜捲起一股韓流，力助藍營取得壓倒性勝選，且其中國行之備受禮遇，顯然得到中共的認證，造成國內親中氛圍更加高漲，似乎已將過去藍營那種扭扭捏捏的親中面紗掀開，直接露出接受中共統一架構的真面目。此刻統獨對決已列入政治議程，變得如此真實、清晰。

台灣經過本土化與民主化改革，實質上已是不折不扣的主權獨立國家。悲哀的是，在歷史上，台灣與中國有著糾葛不清的複雜關係，在地理上，又是近鄰，套用一句名言︰「可憐的台灣，離上帝如此之遠，離中國如此之近。」換言之，中國變成台灣無法不面對的存在，具有侵略性格的中國，成為台灣地緣政治上最大的風險。原本，地理相近，並非國家安全受到威脅的必然因素，不一定會成為鄰國併吞的獵物。但是，台灣面對的是一個具有特殊歷史使命的專制集權國家，因為沒有定期選舉，它的統治者必須以實現歷史使命作為統治的正當性，也就是以民族主義與愛國主義作為穩固政權的基礎。這是驅動中國對台併吞野心的心理機制。

近代中國曾蒙受列強的百年羞辱，民族主義特別勃興，又因從未接受民主政治的洗禮，政治決策與國家發展方向充斥不理性特性，因此併吞曾經有過歷史連結的台灣，乃是所謂「中華民族的偉大復興」，建立現代版中華帝國的重要象徵。而併台野心強烈與否，與其國力之強弱呈現正相關。近年由於國力大幅躍進，經濟快速增長，軍備急遽擴充，使得中國擁有更多對台施壓籌碼，對台政策乃日益強硬。今年以來，習近平提出「一國兩制台灣方案」以及中共版「九二共識」，全然否定「一個中國」有「各表」的空間，徹底抹殺中華民國的存在，將台灣的選擇設限在一國兩制的框架。易言之，中國軍機繞台，導彈對準台灣，以及將採購、觀光客作為籠絡手段，棍棒與紅蘿蔔齊施，無異在對台恫嚇︰要嘛接受一國兩制，給予經濟利益的小惠；要嘛拒絕，則加以軍事威脅，外交封殺，甚至揚言武力犯台，讓台灣無路可走。

此外，最近台灣民主的脆弱性也暴露無遺。由於內外網軍夾攻與特定媒體自甘淪為中國宣傳工具，美化中國及其代理人，抹黑並看衰台灣的報導、假新聞充斥媒體、網路、電視，充分發揮洗腦造神、製造民怨作用，企圖導引民眾對本土政權的不滿。九合一選舉結果，可以看出中共已充分利用台灣民主的開放、自由機制，藉以介入選舉，意圖推倒本土政權。其實，民主雖然可能成為中共打擊台灣的缺口，相對的也會是反制中共專制獨裁的最重要武器。中共併台野心完全建立在空想的民族主義前提，缺乏制度的優越性，足以吸引台灣人民接受統一。試想，現在的台灣人，尤其是未經過戒嚴統治的年輕人，視民主自由為天賦人權，可以自由使用臉書、Google、批判總統、政府，發表各種言論，而且政府不能侵犯個人隱私，豈能接受一個將黨歌頌比父母偉大、重要，只能有共產黨一黨統治，連宮鬥劇、嘻哈、濃妝豔抹、同性戀題材、維尼熊都禁止，到處拆佛像，甚至連小時候觀看法輪功贊助的表演都會被指控跟邪教沾上邊的專制國家？在軟性威權政權之下，不認同統治者，仍可以「沉默」的態度避禍；但在中共這種數位獨裁政權統治之下，個人的一切言行都會遭到「社會信任系統」的監控，連不表態的自由都沒有。

由此可見，一旦台灣被中國併吞，必然發生類似二二八的歷史悲劇；「統一」是一條絕路，台灣絕不能走。但是，當前台灣的處境確實相當嚴峻，中國步步進逼，氣焰高漲，而國內統派勢力也隔海呼應，意圖對台進行最後的攤牌；反觀台灣，經濟成長放緩，黨派之爭嚴重內耗，社會缺乏共識，似乎處於劣勢。不過，吾人深信民主的多元、包容，以及自由、人權等普世價值，會像防護罩捍衛台灣，讓這個人心溫暖的美麗島國免於專制、暴虐的中共政權荼毒，化解「台灣離中國如此之近」的魔咒。

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