自由廣場》問題真的在團結？

◎ 楊卉欣

民進黨如果真的想贏2020，應該誠實面對1124大敗，選民所傳遞的不滿。以及小英總統民調低迷，得靠新行政院長搶救聲望的事實。

現在一直喊團結，挺英派動作不斷，一下表態，一下連署，連現任副總統都聲明把位置讓出來，看起來是不斷加大逼退賴清德參選的力道。真的搞錯重點了！如果候選人不對，團結也不會贏；商品不符合市場，公司上下再齊心努力，消費者也不會買單。已經討厭英政府的人，不會因為民進黨團結票就回流。只會棄投或轉投非藍非綠的候選人，讓第三顏色有機可乘。

雖然最近因中美矛盾給了台灣國際空間的紅利，讓總統外交升溫民調暫時上揚，但治國不是只有外交成績（何況這成績很大成分還是靠國際情勢的機運），民生經濟才是選民每天直接真實的感受。且看小英自從選上後民調一路往下，只有在回應習近平維護主權尊嚴時上揚，那是機會造就時勢。但短暫的上升不是真正的支持度，民調也不可能只靠外交、主權議題來支撐，英政府過去三年累積的民怨和厭倦，不是舊酒換新瓶重新包裝論述就可以過關。因為選民期待的是新的領導人。

如果民進黨真的想贏2020，就不要再傷人傷己的做小動作，儘早幫助賴清德整合民進黨的團結才有勝算。如果為了幫小英贏得初選而不斷傷害賴清德形象，反而使賴清德未來代表民進黨參選總統的成功率下滑，那才是真正破壞團結、才真是害了民進黨和台灣。

（作者為美容美髮業企業主，桃園市民）

小英的語病 談團結

◎ 林清淵

蔡英文總統日昨出席「台灣關係法四十週年暨台灣旅行法一週年」紀念餐會，向在場海內外台灣鄉親喊話，「歷史上民進黨總統大選，團結就會贏，不團結就會輸，每一次都沒例外，所以我要跟大家說，團結最重要，團結一定贏。」乍聽之下言之成理，但細嚼之後，卻發現有「別人退選讓妳選就是團結」的語病。

賴清德前院長早就宣示「黨內同志不用表態，也不要派系動員，用民主程序讓民進黨更團結，進而贏得明年總統大選。」希望堅持君子之爭走完初選，也說明萬一他初選落敗將全力支持小英，這些都是「團結」的訊號，不是嗎？

相較之下，對於目前黨內五人小組籌謀「某某配」之可能、陳建仁副總統已經內定初選結果說，「蔡總統和誰搭檔最能勝選」等等破壞促進團結之紛擾，小英反而噤聲不語；如果團結只能在自己之下團結，這哪是團結的定義？啟動黨內民主初選機制，才能明白誰是最禁得起檢驗。否則，如果「堅持走完初選」中途失信，那不是給對手一個把柄？

因此，五人小組應該立即停止籌謀「某某配」，反而要提出初選後如何團結之建言，才能符合民主程序與民意期待。

（作者任職營建業，台中市民）

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