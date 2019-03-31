自由廣場》台海hold住天然獨

◎ 劉國棟

近來「台獨」或「統一」被說成是假議題而端上檯面，其實，這兩個都不是假議題，而是終將實現的真議題，尤以「台獨」的可能性較高。我認為，台灣終將法理獨立。

我不是國際政治學者或專家，但僅憑一個簡單觀點就堅信台灣終將擺脫中國的糾纏，這個簡單觀點就是「國際社會，不可能讓二百公里寬的台灣海峽成為中國的內海」。

台灣一旦落入中國手中，台灣海峽就將成為中國的內海，這會形成怎樣的國際情勢呢？

一、國際船隻不再能夠自由通過台灣海峽航行。這對中東地區、澳紐、印度洋與西太平洋之間的貿易往來，將造成運輸上的不便與成本負擔。

二、台灣被喻為一艘「不沉的航空母艦」，它將成為中國對外擴張的最佳軍事基地。

三、從台灣海峽南下，中國將更輕易地影響東協十國，北上則可威脅日韓及其島嶼，東進則可直達美國加州，危及美國的安全。

所以，無論從經濟，軍事或地緣政治的角度來看，國際社會沒人願見台灣落入中國手中。也因此，台灣海峽終究是中國無法奪取台灣的「天然獨」屏障。

台灣將在何種狀況下，擺脫中國併吞的野心呢？可能情況有三︰

一、在美日與國際社會的支持下，承認台灣是一個獨立的法理國家，以台灣之名加入聯合國。

二、中國因對外的躁進，對內的失控，可能會像舊蘇聯一樣分崩離析，屆時台灣就可擺脫中國的糾纏。

三、中國武力犯台，遭美國為首的國際聯軍擊潰，中國戰敗後，台灣自然成為一個國際承認的獨立國家。

「台獨」或「統一」絕對不是假議題，而是台灣從「維持現狀」邁向正常國家化必將面對的真議題。

（作者為企業界退休人士）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/