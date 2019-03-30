自由廣場》外牆納入公安申報，然後呢？

◎ 饒後樂

鑑於近年來不斷傳出大樓磁磚脫落導致路人傷亡的意外事件，營建署長吳欣修廿五日表示將修法把大樓外牆納入公安申報範圍，強制列入例行性公安檢查。

台北市主要道路到處可見大樓二、三樓高度外牆裝置攔網，攔截上頭掉落下來的磁磚碎片。幸虧有這些攔網，否則那些躺掛在半空的磁磚水泥每一塊都可能造成樓下行人傷亡或財產損失。

這個現象越來越普遍，標示我們社會解決這個問題的能力到此為止。大樓攔網已逐漸成為都市景觀一部分，而且人們開始習以為常、見怪不怪。

政府把外牆列入公共安全檢查項目，這個問題就解決了嗎？以後凡是發現外牆磁磚有脫落之虞，是不是像現在一樣裝上攔網就好？既然如此，何不規定超過一定年限大樓強制裝設？甚至不管新舊一律設置，那檢查就可免了！還有，攔網可有材料或施工標準？能維持多久？以後某一天會不會整個掉下來？變成升級版的危機？

除非我們一起接受、適應大樓外頭帶著攔網這種奇特都市景觀，把問題留給以後，否則就必須找出問題根源和解決方法。好心安排街上街友到醫院做全身健檢固是善舉，但若後續醫療費用沒人買單就會顯得毫無意義！

公寓大廈管理原是解決這些問題的藥方，但是我們社會目前為止卻是徒有一部法律，而毫無相對應的管理作為。房子舊了、壞了，就是該修該換，為什麼偏偏在公寓大廈就是行不通？所有這些外觀醜陋，磁磚剝落大樓的共通點，就是沒錢修繕更新，但要大家一下子掏出一大筆錢來修外牆，卻是不可能的任務！國人對公寓大廈管理必須養成新的觀念，也就是在這些修繕問題來臨前，長時間積存公共基金預做準備，而不是選擇集體逃避，不看不聽也不想。

因此政府該做的，首先應努力宣揚公寓大廈管理處理長期修繕更新的功能，其次才是透過補助做誘因。現在的困擾源自於我們過去不作為，再不採取行動，外牆磁磚危機只會越來越普遍和越來越嚴重。

（作者為公寓大廈爭議事件調處委員）

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