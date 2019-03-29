自由廣場》三二九青年節的轉型正義

◎ 李兆坤

最近兩週全台各地都有舉辦青年節相關慶祝或表揚活動，主辦單位在訪問接受表揚的青年們有關青年節的由來，除部分學子知道與黃花岡之役有關外，大多不太清楚其緣由。

有關青年節設置與西元一九一一年四月二十七日（農曆三月二十九日）廣州黃花岡起義連結，在目前的時空，各界或許有不同想法。有的認為改以四六事件或三一八學運，是否更為適當，在目前沒有共識之前，本文暫不討論。但將青年節訂為國曆三月二十九日，似乎更不適當。

根據《國民政府公報》與中國學者徐軼的研究，最早黃花岡起義紀念活動，是在一九一二年五月十五日（農曆三月二十九日）於南京、廣州、北京等地分別舉行黃花岡起義週年紀念大會。一九一三年四月二十七日廣東軍政府和國民黨廣東支部，舉行緬懷紀念黃花岡烈士殉國兩週年，以國曆為紀念日。一九二一至一九二四年每年農曆三月二十九日孫中山親自或派代表邀廣東各界舉行黃花岡烈士悼念活動。

直到一九二五年三月中國國民黨中央執行委員會議決：以國曆三月二十九日為黃花岡烈士殉國紀念日。一方面顧及當時民眾過農曆心態，接近清明掃墓時節，同時符合內政部稍後推動「實行廢除舊曆，普用國曆」的措施。一九二九年國民政府訓令第五九二號，正式確認三二九與黃花岡起義的連結。

但青年節的由來，則是一九四三年三月二十九日國民黨三民主義青年團召開第一次全國代表大會，當時正值對日抗戰期間，為了號召全國青年效法黃花岡烈士犧牲奮鬥、不畏危難的精神，便決議以三月二十九日為青年節。經過國民黨中央常務委員會在一九四四年三月六日明定，通過一九四四年三月二十九日為第一屆青年節。

歷史上西元一九一一年三月二十九日並沒有黃花岡起義的發生，國曆三月二十九日只有在一九四三年有三青團第一次全國集會的舉辦。我們的青年節竟然是紀念國民黨附隨組織第一次集會！從上述史實來看，如果我們持續緬懷黃花岡烈士精神，那麼政府應該如同一九五二年行政院第二五二次院會決議，將孔子誕辰與教師節由夏曆八月二十七日，調整為國曆九月二十八日。將青年節調整為每年四月二十七日，才是正確的作法。

（作者為高中公民教師，台北市民）

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