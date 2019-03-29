自由廣場》評朱立倫「金門會談」投票倒轉

◎ 劉哲瑋

表態要角逐中國國民黨總統初選的朱立倫，在臉書以「我當總統」為題，直播大談當選總統後將邀請中國國家主席習近平至金門舉行會談並簽署和平協議。隨後又在個人粉絲專頁上發起投票：「請問，你贊成兩岸領導人舉行『金門會談』，共促和平嗎？」截至二十八日下午五點，超過十一萬人投票，結果與朱立倫立場大不相同，僅二成一網友贊成，七成九反對！

或許是因為黨內多人表態支持韓國瑜選總統，甚至連黨主席吳敦義都拋出保留萬分之一機會徵召韓國瑜，再加上韓在香港、澳門密會中聯辦官員，甚至還跟國台辦主任劉結一會面，儼然成為中國官方力挺的新對象；為了逆轉頹勢，朱立倫只好下一帖猛藥，拋出「金門會談、和平協議」。

但早在和平協議被吳敦義拋出來，激起社會一陣討論，透過媒體報導，讓許多人了解歷史上簽署和平協議的後果，因此朱立倫粉絲專頁呈現出這樣的投票結果，不算意外。

綜觀歷史，簽署和平協議並不會帶來和平。例如：一九三四年納粹德國跟波蘭簽《德波互不侵犯條約》，結果一九三九年就入侵波蘭；一九三八年跟英國簽《慕尼黑協定》，結果一九三九年還是違約；一九三九年跟蘇聯簽互不侵犯協議，結果一九四一年依然啟動巴巴羅薩計畫入侵蘇聯。更別提中國和西藏在一九五一年簽訂「中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協議」，換來的卻是中國於一九五九年、一九八九年、二○○八年三次血腥鎮壓西藏。

中國國民黨不也跟中國共產黨分別於一九二三年跟一九四九年簽過《孫文越飛宣言》與《國內和平協定》，結果共產黨照樣開打，國民黨因此敗退台灣。為何朱立倫到現在還提和平協議？

另外，根據台大國際法教授姜皇池的解釋，和平協議（peace accords）是以結束戰爭為前提的「國內法」之停戰協議，亦即中止「一國」合法政府與叛亂團體、或是一國之內數個政治實體間的武裝衝突。請問朱立倫，為何將中華民國台灣矮化為中華人民共和國的一部分？會談的基礎是什麼？現在，台、中之間有這個會談的急迫性嗎？還是基於選總統的個人政治利益而已？

沒想到朱立倫參選第一個主打的議題竟然是金門會談！敬告朱立倫，不要看到韓國瑜受到中國官方撐腰就忽略台灣利益。

（作者就讀台灣大學政治學研究所，新北市民）

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