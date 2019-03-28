自由廣場》四百六台幣買地方債，中國急了！

◎ 陳鴻達

風險越來越高的中國地方債，過去主要是由銀行等金融機構承接。但中國財政部本月十五日發布「關於開展通過商業銀行櫃台市場發行地方政府債券工作的通知」，首次鎖定中小投資者進行推銷，並且最小交易金額只要人民幣一百元（台幣四百六十元）。從本月廿二日起寧波、浙江、四川、陝西、山東、北京等六個省市財政廳局，陸續在當地銀行櫃台賣起新發行的地方債。

為什麼要將地方債賣給小老百姓呢？官方表面上理由是為完善多層次債券市場，推動債券投資主體多元化。但檯面下原因應還包括：一、雖然地方債的規模非常大，且風險也不斷地累積中，但為擴大內需刺激景氣，因此不但不能減債，還必須加速發行；二、銀行已經銀根吃緊，難以再加碼承擔此政策任務，因此只好動之以情，訴諸民眾「支持家鄉建設發展」，期能發揮螞蟻雄兵的力量。

據統計，截至二○一九年二月末，全國地方政府債務餘額已高達19.1420兆元，而今年全國人大批准的舉債上限為廿四兆元，也就是說未來地方債免不了還會繼續增加。此外，根據去年十月標準普爾報告估計，還有高達四十兆元在地方融資平台的隱形債未被納入計算。該報告也提出示警表示，隨著中美貿易衝突升高，加速大陸經濟降溫，高額債務所導致的違約風險也將大增，尤其是在經濟實力較弱的地區。

這些地方債不管賣給誰，老百姓或銀行公司行號，其利率與租稅優惠都是一樣的。但一般來說，小老百姓享受到租稅優惠的機會很小，又不會拿這些債券去銀行抵押貸款。因此中國的如意算盤是讓小老百姓幫銀行解套，背下地方債的重擔。能達成嗎？且讓我們拭目以待。

（作者為台灣金融研訓院副研究員）

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