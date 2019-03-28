自由廣場》妄想與敵交友的藍白陣營

◎ 楊浩民

韓國瑜出訪香港卻推銷農產品進入中聯辦，說是「交朋友話家常」，柯文哲訪美則提出「親美友中」。問題是，你一廂情願把別人當朋友，而別人卻想併吞你，請問這樣怎麼當朋友？

最明顯的是，中國一直打壓台灣，也從不放棄併吞台灣，他們會願意幫助台灣人發財？還是給台灣人吃包著糖衣的毒藥？

交友要交益友，一個處心積慮消滅台灣的國際流氓絕非良好的交友對象，還是保持距離以策安全！

國民黨一向自認最能維持兩岸關係良好，動不動就批評民進黨「仇中」、「製造兩岸緊張」、「挑釁中共」等。但說句公道話，其實不是綠營無端仇中，而是中國仇台，企圖併吞台灣！

筆者不解的是，藍營人士好像忘了以前是被誰打趴的，一個比一個親中媚共！

以前，國民黨每天喊「反攻大陸消滅共匪」，那不也是在「挑釁中共」嗎？蔣中正從來不怕刺激中國，怎麼現在他的徒子徒孫這麼害怕刺激中國，對自己沒信心？還有人唱衰台灣散播失敗主義？

兩蔣堅決反共，可是現在的國民黨和新黨卻親共，專門幫敵人說話，早已背叛兩蔣路線。所以認同中華民國的選民實在應該慎重考慮，真的還要支持這樣媚敵的政黨捍衛中華民國嗎？

國民黨和新黨口說認同中華民國，卻和當年打趴中華民國的敵人情投意合你儂我儂，尤其那些領台灣的退休俸卻跑到對岸唱敵國國歌的藍營退將更是可恥。

民進黨則是嘴巴不認同中華民國，實際上卻捍衛中華民國。

國號問題只是其次，真正重要的是有沒有抗敵的決心？與其揮舞中華民國國旗卻和中華民國的敵人一家親，還不如不認同中華民國但是只剩一支掃把也要和敵人拚了的人。

（作者為公務員，新北市民）

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