自由廣場》致民進黨中央：艱困選區民調整合 別再徵召或禮讓

◎ 劉國隆

如果得票率未超過42.5%列為艱困選區，那麼去年九合一選舉，民進黨在台中市、台北市、宜蘭縣、彰化縣等十一縣市得票率均未超過42.5%，二○二二年是否也不提名禮讓他黨人士？筆者呼籲黨中央以「二○一六民調整合模式」取代徵召或禮讓，才能派出最強人選，達到讓國民黨立委席次極小化為目標。

各黨因應二○二○立委選舉，在「艱困選區」所採取選戰策略不盡相同，民進黨採取消極策略（不提名或禮讓）；國民黨採取積極策略（自提人選或全國知名度戰將）；時代力量亦採積極策略（主動進入艱困選區）。民進黨身為執政黨和國會第一大黨，應調整應對艱困選區戰略，改採主動進取策略，讓願意出來承擔艱鉅任務黨員進行初選或以民調整合第三勢力，這才是一個「民主」、「進步」且「負責任」的政黨。

筆者對於民進黨再次將台中市第五選區列為艱困選區不以為然。猶記二○一六年，筆者代表台聯，與民進黨林靜儀和時代力量柯劭臻協調，最後成功以民調整合在野，由筆者代表泛綠挑戰台中市北屯北區。民進黨為何不以該成功模式來提名艱困選區呢？為何要自願放棄廿個艱困選區的提名權呢？殷鑑不遠，民進黨在台南市第二選區慘勝以及台中市第五選區慘敗，均是採徵召不初選民調例證。就以台中市北屯北區立委補選來看，黨中央聽不見基層聲音，直接徵召不接地氣的王義川參選，結果慘輸國民黨沈智慧1.6萬票，得票率僅38.6%。如果台中立委補選同北市立委補選，提名接地氣最強人選，結局可能就不同了。

其實，攤開台中市北屯北區歷次各項公職選舉得票率紀錄，不難發現只要非國民黨進步勢力能夠團結，台中市第五選區一點也不艱困，如二○一六年總統大選、二○一四年台中市長選舉，民進黨在北屯北區得票率均過半。做為民進黨員，本人呼籲黨中央在所有立委選區都應以公平初選民調決定最強人選，全黨同志才能團結一致打贏艱困選戰。

（作者為建築師；立法委員擬參選人）

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