社論》「溫水煮青蛙」的幫凶與共犯

高雄市長韓國瑜的「港澳深（圳）」之行，昨天以會見中國台辦主任劉結一達到高潮。這一標榜「交朋友、做生意」的行程，動作頻頻，招致的質疑和撻伐此起彼落。蔡政府的官方負面反應之外，跨黨派年輕議員群起指他「禿子打傘，無法無天」，也出現有「自我港澳化」的責難。深受「一國兩制」之害的香港新聞媒體看得更透徹，報紙以斗大標題直指他「認共產黨是老闆」、「私通大陸」、「賣掉台灣」，民主派公開譴責他「協助中共對台灣進行統戰」，都極為中肯。

本來，韓國瑜行銷高雄，理所當然。然而，在強調做生意和城市交流的同時，他卻政治動作連連，且搞起閉門密會敏感人物。他和香港「中聯辦」主任王志民會面，事前未列入公開行程，場面不准記者採訪；與這「兩個機構一塊招牌」的中國駐港黨政最高單位頭頭會面，弄到如此神秘兮兮，不僅啟人疑竇，不知究竟在搞什麼見不得人的勾當，也有違背我國相關法律之虞。

秘密行程和閉門會見之外，韓國瑜雖備受「高規格接待」，隨行記者團在深圳卻疑似被集中控管，採訪遭層層限制，而且一路嚴格維安，當地奉命演出的形式主義意味十足，加上三地配合釋出的農漁訂單，更凸顯了這顯然是北京當局精心策劃，韓國瑜以「客隨主便」為辯詞配合演出的戲碼本質。原來，所謂「政治零分」的「交朋友、做生意」，實為雙方合演統戰出招與迎合的政治欺人詐術。從而，從習近平年初提出「一國兩制台灣方案」之後，這是地方首長如響斯應，甘於配合。

中國統戰的目標是爭取台灣人民，最終併吞台灣，使出的手法千方百計，軟硬兼施，無所不用其極。近年在西方社會被拆穿的「銳實力」是其一，中國經由操控各國媒體、文化、教育體系，企圖影響輿論，其「範例」孔子學院已在多國遭到抵制。中國對付台灣，軍機船艦繞行是武嚇手段之一，耍硬的；「惠台三十一項措施」來軟的，是披著糖衣的毒藥。硬軟之間，它還常打出「和平統一」等麻痺人心的「溫水煮青蛙」策略。

「溫水煮青蛙」是一種生動的隱喻，試圖讓人們在茫然或甚至舒服的環境中，有如青蛙在逐漸加熱的溫水中，無以感受並回應災難的逐步到來。中國在馬英九執政時推出「讓利給台灣」政策措施，企圖以表面上的經貿利益進一步磁吸台灣，就是典型的「溫水煮青蛙」。其間雖有馬政府為之配合，但假的真不了，最終仍以失敗收場。不過，中國吃掉台灣的野心不改，這種圖謀手法不會中止，要讓台灣人民在不知不覺中，失去對它的警覺及防備。尤有甚者，在中國對付台灣的「溫水煮青蛙」工作中，我們內部總有幫凶和共犯，幫它燒柴火、加溫水，助長其圖謀，且常不惜以自欺欺人的口號及手段與之配合。

最近藝人歐陽娜娜被迫自稱「中國人」的表態事件，也是一例。事件的根源，是其父歐陽龍以中國國民黨發言人宣稱，該黨認定「一國兩制無共識」，主張「不統不獨不武」，被中國方面貼上「台獨」標籤。可悲的是，歐陽龍對中國強逼女兒政治表態不敢稍置一詞，把中國政治掌控演藝的專制極權視為理所當然，也不顧中國早已拒斥「一中各表」的「九二共識」，繼續拿這一國民黨人蘇起編造的名詞自欺欺人，反把箭頭指向「兩岸關係搞不好的民進黨政府」，並引為國民黨班師回朝的理由。臭味相投，韓國瑜昨天仍與劉結一強調，「九二共識」是「兩岸關係的定海神針」，不知國民黨人要以此自慰到何時方休？

要凸顯僵化的意識形態與政治立場，足以讓人失去正常思考能力，陷入倒果為因，是非不分，助紂為虐，這真是最具代表性的例子。就韓國瑜披著經濟商機外衣配合「一國兩制台灣方案」的行動，完全執政的民進黨政府若不能拿出果斷有魄力的應對做法，有如陳水扁政府當年面臨江丙坤、連戰開啟「聯共制台」卻懦弱姑息以對；以城市包圍中央、拿經濟利益掩護政治目標的「溫水煮青蛙」新版本，不僅是現在進行式，也可能難以收拾。

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