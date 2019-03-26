高雄市長韓國瑜。（高市府提供）

台灣的政治正在建構與解構、進步與倒退之間拉鋸著，中國國民黨的救星已從軍頭蔣介石、特務頭子蔣經國，轉而滑頭韓了。鬼頭鬼腦鬼政治當道，怎麼了！？

有人以恨：殖民黨國意識論辟恨民進黨取代他們的絕對統治權力；以及愛︰寄望韓的恢復昔日統治權榮光。講白的就是緬懷威權宰制的過去，貪圖非份利益。以為向中華人民共和國投降是一條可走之路。

宋楚瑜與馬英九，兩位自認蔣經國左右手的中國國民黨人，一個力爭大位多次不成，一個當了兩任總統，都還不敢明目張膽投降，俱往矣！現在，連同黨左右手都可以為了權力，明爭暗鬥到這樣。台灣人爭取權力，會有好眼色對待嗎？後蔣時代的政治亂象，是黨內無大人，牛鬼蛇神一窩亂。

明明是一九四九年，中華民國被中華人民共和國取代了；明明是中國共產黨消滅中華民國；明明是一九七一年，中華民國被聯合國逐出，被中華人民共和國取代；明明是中國國民黨未能在一九四九年到一九七一年重新建構自己挾持流亡的國家地位。為什麼以民主化後，取得執政權，想辦法重建中華民國的台灣本土政黨為寇讎呢？兩蔣還以維護在台灣的中華民國主權為務，現在呢？威權侍從們鬼頭鬼腦走向出讓。

不敢對中華人民共和國吭一聲，對台灣本土維護中華民國的努力，倒是極盡惡毒卑劣的攻擊。滑頭韓莫名其妙成為高雄市長的諸多言行，看出中國國民黨的救星沉淪狀況。從一些官宦子弟到變成賊頭賊腦，甚至台獨梅毒說都出口了。

不要忘了，詩吟「春天從高雄出發」的已故詩人余光中，一九六○年代，重要詩集《在冷戰的年代》，有詩〈忘川〉說：中國是患了梅毒的母親，喻受列強欺凌，留下他的心聲，鄉土文學論戰後曾被陳鼓應以民族主義者立場批判。事實上，從一九四九年到現在，中國國民黨從中國挾持來台的中華民國，是靠台獨庇護而存在。

有人嘴裡喊的中華民國，被庇護在台獨的保護傘下。再說，有任何「國家」，可以說不是獨立的嗎？在台灣的中華民國被各自表述為台灣的或中國的，但共同維持在不合時宜的現行憲政體制，本來就應該共同面對，並且共同克服難題。以一個不分先來後到台灣人的國家共同體，才能真實正常面對中國，不是嗎？

台獨庇護了中華民國七十年。民主化發展建構了不同於一黨專政的中華人民共和國，本應是中國人民學習、仿效的對象，但在台灣口中嚷嚷中華民國的一些泛中國國民黨政客、黨棍，並不是和中國人民友好，而是巴結中國的黨政軍特…不只台灣愛好民主、自由的人們要唾棄，中國人民也要看清這些政客、黨棍嘴臉。（作者李敏勇，詩人）

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