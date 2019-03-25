社論》有效因應美中貿易戰的衝擊

美中貿易戰引爆一年多，短期內是否簽署協議，仍在未定之天；儘管目前形勢似乎正向發展，但美中經貿衝突本質上係結構性因素所致，而結構改革將會衝擊中共政權的穩定，因此悲觀的看法則認為雙方爭議仍將持續，無法得到全面性的解決。美中貿易戰的變數是今年全球景氣放緩的主因，而台灣是這兩國的主要經貿夥伴，自然而然成為受害者，導致今年經濟成長放緩，又落入「保二」之戰。

對外貿易是台灣經濟成長的主要動力，而由「台灣接單、中國生產、美國消費」的三角貿易看來，台灣經濟被貿易戰的颱風尾掃到，在所難免。據統計，台灣的全球價值鏈參與度雖然由二○一一年的六十二．七％降至二○一五年的五十六．八％，仍然高過所有G20國家，也超過主要競爭對手的韓國。中國則是台灣最重要海外生產基地，佔台灣整體外銷訂單的生產比重達四十七．九％，而台灣外銷強項資通訊產品在中國的生產比重更高達八十九．二％，加上累計至今對中國的直接投資佔對外投資的五十六．七％，兩岸經貿連結之密切，可見一斑，故而美中貿易戰帶來全球供應鏈重組，必將強烈牽動台灣產業佈局與海外生產基地的調整，進而影響台灣經濟的興衰。

短期看來，兩岸經濟的緊密關係，使台灣企業得以運用中國的低廉勞動力、土地及政策優惠，舒緩了台灣勞動成本升高與勞工、環保意識高漲的壓力。但是長期而言，企業大量西進，造成產業空洞化與內部投資低迷，導致就業與薪資陷入停滯，經濟失去強勁成長動能，無法提供民眾分享繁榮與福祉，以及貧富差距擴大，種下社會衝突對立的不安因子。尤要者，此種向中國傾斜的經貿結構之後遺症日益加劇，不但在經濟上形成「邊陲對中心」的依賴關係，更使得中國得以操控台灣政局，破壞台灣的民主與主權。

今年前二個月，台灣出口負成長四．一％，對中國衰退則達八．七％，美中貿易戰的衝擊逐漸顯現；然而，即使美中未發生貿易摩擦，中國意圖由製造大國轉型為製造強國，並且以在地生產取代進口，因而對在地產業大力扶植，及提出「中國製造二○二五」的產業轉型與升級之宏大規劃，已經讓紅色供應鏈快速崛起，降低了包括台商在內的中國外資企業的重要性。此由中國製造業進口中間財年增率由二○○六到二○○八年間平均十七．一二％迅速下降至二○一二到二○一五年間的五．三五％，可以窺得梗概；而同一時期，中國對台灣進口中間財年增率亦由十二．四四％大幅滑落至三．八二％，可見台灣受到的衝擊之大。

換言之，台灣原本靠著三角貿易的運作形態，大量出口製造業中間財到中國，既滿足了台商生產的材料與品質需求，也維持了我在全球供應鏈與國際產業分工體系中不可或缺的角色。一旦中國成功推動產業在地化，並且在先進科技、新創產業有所突破，則不但台商在全球供應鏈中的關鍵位置遭到削弱，產品競爭力亦必弱化，造成經濟失去重要支撐與動能，則台灣的經濟將日趨衰退，因此，台灣的產業供應鏈及海外生產基地必須進行周全適時的分散與調整，才能因應此一日益嚴重的危機與挑戰。

美中貿易戰能否善了未可知，而中國的產業與供應鏈之在地化卻勢在必行，故而，若是不改台灣的海外生產基地與對外投資重心皆在中國的現狀，必然使我經濟承受重大風險，連帶的我國的安全與民主亦將岌岌可危。是以，台灣因應貿易戰所興起的全球保護主義洪流，與中國紅色供應鏈崛起及產業在地化政策，則引導製造業回流，以及扶植新創產業，乃是正確的振興經濟藥方。目前政府的作為，包括多次召開「加速投資台灣專案會議」、推動「歡迎台商回台投資行動方案」，通過「新經濟移民法」、延長產創條例之租稅優惠，及設立單一窗口的「投資台灣事務所」等，已見顯著績效。惟在此經濟與產業轉型的關鍵時刻，政府必須展現更大的魄力與執行力，加碼優惠措施，排除投資障礙，方可增加製造業回流與投資誘因，才足以因應此一重大變局。

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