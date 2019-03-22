自由廣場》《糖果工廠的秘密》：吃多糖果，小心蛀牙

◎ 林文彬

正當《糖果工廠的秘密》甫獲韓國釜山世界影展少年組首獎殊榮之際，雲林縣政府也剛募得六輕一年八千多萬元捐助全縣學童的午餐費，相當諷刺。所以，建議學童享用午餐時，最好還是加註警語：「吃多糖果，小心蛀牙」，以防孩子背負「拿人手短，吃人嘴軟」的歷史債務。

《糖果工廠的秘密》是一齣雲林學童自製的寓言式動畫電影，內容探討環境議題，為白雲村的白雲變黑雲叫屈；也為村民搶吃糖果而自亂陣腳無奈。大家想一想，一個小村莊小學生，面對大財團為生產糖果都把白雲變黑雲了，我們還嗅不到他們透過影片發出微弱的求救聲音嗎？而大人們還以為，要得到糖果為榮？

雲林縣正因窮怕了，才引來糖果工廠，結果二十多年來，人口、稅收、空氣品質滑落，換來的卻是又老又窮、環境污染。連學童午餐都不及全國三十元的平均值，其差額七元都還要伸手向糖果工廠要糖吃，還要署名誰家大善人捐助。大家想一想，這些孩子是為什麼只能被關在教室裡頭，等待另一個大善人來捐助冷氣、空氣清淨機，而不能到戶外活動的？

這些比午餐更應把關的實際問題，都快被糖果餵食出蛀牙來了，就怕屆時肚子未飽，嘴就先軟了？落得名實不副的「吃人一口，還人一斗」，不僅虧大，還輸了骨氣。雲林的孩子是萬萬不能這樣輸的。

因此，學童的午餐費縣府應以預算編列支應，甚至任何有關人格養成的教育預算，都宜以自有財源為主。而相關的熱心捐助則不宜指定用途，應一律成為雲林的教育基金專戶統支，再間接由審查委員會依申請及用途核撥認定。

工廠願意投資地方、愛護地方，大家樂觀其成。但假如變成不幸而言中的「糖果工廠」，甚至是「邪惡工廠」血汗地方，把白雲村變黑雲村、硬糖果變軟糖果，而地方仍舊自己付不起午餐費，就實在是大人、工廠都該好好檢討檢討了。

（作者為雲林縣議員）

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