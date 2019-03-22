自由廣場》賴清德的鯰魚效應

◎ 游森琳

挪威人愛吃沙丁魚，活魚比死魚價格多出好幾倍，但漁夫從海上捕獲沙丁魚後經過長途回航至碼頭時，大部分沙丁魚已死或奄奄一息，聰明的挪威漁民想出一個好方法，就是在漁船的魚槽內放入一條以魚為主食的鯰魚，鯰魚四處游動，沙丁魚發現威脅之後，馬上緊張起來，加速游動增加生命力，活著回到漁港，這就是所謂「鯰魚效應」！

去年一一二四受韓流襲擊後的民進黨，瀰漫著低迷的士氣，失望幾至絕望，及至年初蔡英文力嗆習近平、三一六立委補選後士氣稍微提振，但僅只止血而已，元氣尚未恢復，全黨還是憂心忡忡。週一，賴清德突然到黨部領表、登記，挑戰總統大位，這時黨員立刻緊張起來，意見分歧、討論紛紛，唯恐賴清德此舉會破壞民進黨團結。

一個企業甚或一個國家必須注入、補充新鮮血液，將富有朝氣、思維敏捷的年輕人引入團隊領導階層，才能使那些固步自封、因循守舊的懶惰員工或官僚帶來競爭壓力，才能喚起「沙丁魚」們生存意識與競爭求勝之心！蔡英文、賴清德都是民進黨資產，都是卓越的領導人，經過蔡、賴政策辯論，會讓民眾更了解民進黨的治國理念與帶領台灣的方向，相信以他們的智慧、格局的高度，不至於互相攻訐而兩敗俱傷。所以，賴清德像一條鯰魚，突然跳入民進黨的大魚缸，提升戰鬥士氣（蔡英文初選登記記者會上的表現，就是個證明），絕不會如部分人所言破壞民進黨的團結，或造成民進黨的分裂。這也是民進黨遙遙領先國民黨的民主精神資產。

（作者為台灣活力旺企業協會理事）

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