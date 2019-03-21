自由廣場》地下總統？ 「世界最長看守期」速謀對策

◎ 張憲民

當賴清德於三月十八日宣布投入民進黨初選，要與蔡英文角逐二○二○總統候選人資格，媒體焦點都集中在民進黨會不會就此分裂，或討論某某黨公職或大老站在哪一邊，以及現在民調誰比較高等，可以看得出大家在這個議題上，還是停留在看熱鬧的層次，卻完全忽略台灣民主制度正面臨極大的挑戰。

其實過去已有學者點出，當現任總統尋求連任的選舉，如果碰上總統與立委選舉綁在一起時，若非執政黨候選人當選，極有可能出現四個月的國政看守期。這個問題在二○一二年出現但沒發生，可是之後就如台灣人普遍的性格：不了了之。但今年可能會出現更大的問題，真的亟需有識之士趕快商議如何從制度面或政治面解決，否則不但國政遲滯，還有可能出現所謂的「地下總統」或選舉不公的極大爭議。

這可能性在於：倘若這次民進黨初選是由賴清德出線，蔡英文馬上成為看守總統，蘇貞昌就是看守內閣，且這個看守期將長達一年多。期間如果蔡政府正在推行的政策被同黨賴清德候選人認為有害其競選或當選總統，蔡政府如果也因而改弦更張，那不就是賴及其競選團隊可以因選情好壞或民調高低，直接或間接影響、甚至指揮政府施政，這對國家體制與政府制度造成極大衝擊。

吾人願意相信賴清德或蔡英文本人會謹守分際，但面對虎視眈眈的對手與親中媒體，別說一點風吹草動，就算沒有，他們也要製造成假新聞，然後大肆散播於社會大眾。屆時民進黨恐怕跳到黃河也洗不清。

民主制度本就建立於相信制度，而非相信政治人物。如果制度有漏洞，會危及我們的民主，甚至讓有心人士有機可乘，就請民進黨在初選結束之前，儘速謀求因應之道，否則等到總統大選開打之後，就真的只有挨打的份了。

（作者為外商半導體科技人員，台北市民）

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