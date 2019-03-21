自由廣場》初選協調期不必延

◎ 張惠和

民進黨總統初選三月二十二日登記截止，並訂定三月二十三日至四月二日為協調期。主持人當場傳訊息給賴清德，詢問若因蔡總統出訪而延後協調時間，可否接受？賴清德則以訊息回覆表示，「原則上尊重黨主席」。民進黨中常會今將成立五人協調小組，進行總統初選協調。個人認為協調期不該延後，理由如下：

一、民進黨中常會三月六日通過總統及區域立委提名初選選務工作日程，總統府三月十二日就召開記者會，外交部次長徐斯儉宣布，總統二十一日到二十八日將出訪太平洋友邦帛琉、諾魯，並赴馬紹爾群島。如有必要延後，早該調整期程，莫非當時料定沒有大咖會登記？

二、根據媒體報導，廣播主持人問卓榮泰協調可能結果是否為蔡賴一方退出，或組成「蔡賴配」？卓榮泰說，「簡化是這樣說。」但針對蔡賴配是否有轉圜餘地，賴清德表示，自己既然出來登記了，那就要全心全力爭取國人支持，也會竭盡所能力挽狂瀾，讓台灣民主與主權不會受到衝擊。我很懷疑蔡總統有可能退出嗎？還有協調之必要嗎？

三、據我這兩天聽廣播的觀察，賴清德直接退出初選對綠營選情並不會加分，建議黨中央不必延後協調期程。

（作者為退休公務人員，新北市民）

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