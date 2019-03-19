絞盡腦汁推出來的都是「從拚兩岸到拚經濟」舊貨色

◎ 黃天麟

應是已到黔驢技窮，繼愛情摩天輪、迪士尼樂園、賽馬場、觀光賭場、金銀河、中國人來高雄買房、大貓熊之後，「韓流」們殫精竭慮思考出來的，竟是七、八年前，馬政府推出的過時的「自由經濟示範區」老梗。自經區早在二○一一年由馬政府提出，經一場大論戰之後終於被民意所唾棄。它最大的盲點是：

一、自經區採「前店後廠」操作模式，即只要在自經區設辦公室，就可以免稅進口中國原料交給區外「後廠」加工，打上「台灣品牌」出口，銷售國際。為使設計的「前店後廠」發揮績效，財政部配合推動「虛擬海關」並以修正「自由貿易港區貨物通關管理辦法」讓貨物進儲、提領、審查等作業，一切從簡。

問題是我們的政府可靠嗎？頂新、味全、山水米等烏龍事件是前車之鑑，加工原料輸入後本就不易控管，一切從簡自由化後，會不會大演「假加工、真內銷」的把戲？即便是出口，會不會廉價傾銷，把原來的台灣真品驅出國際市場，打擊國內產業？

二、馬朝自經區設計，特別允許仍禁止進口的八三○項中國農產品在區內、區外進行加工。事實上只要允許進口中國農產品在區內加工，就可預見廉價中國農產品大量流入國內市場。只要看看過去接二連三的食安事件就可知「進口的中國農產品必須百分之百外銷」是一句廢話。屆時「假出口」、「假申報」滿天飛，「狸貓換太子」的絕招處處可見。台灣農業可能只剩下「替中國農產品加工」的「加工農業」。過去台灣引以為傲的農業技術、農產、農民終將成為歷史。

只憑上述兩點就知「自經區」無異是配合北京的「以經促統」、「減農計畫」，什麼智慧物流、國際健康、金融服務、教育創新都只是幌子。

韓國瑜市長之所以要舊案重提，不是沒有他的目標，如愛情摩天輪、迪士尼樂園、賽馬、觀光賭場等哪一項不是以中國為思考中心所設計？他應知台灣二三○○萬人絕對養不起這一種大型遊樂場所，他的目標當然就是中國遊客，就是「拚兩岸」到「拚經濟」的深藍經濟邏輯。換言之，拚經濟就是要拚兩岸、拚結合、拚統一。

近日來，傾中媒體齊心戮力，以論述、以社論力推「自經區」之必要性。說：「自經區」中國有、韓國有、日本有，台灣為什麼不可？這些論者似乎忘了「自經區」有千百種，各有不同的設立目的與開放項目，與馬版的「自經區」完全不同。但有一點是不該忘的，即「中國是在全球上唯一以併吞台灣為國策的主要敵人」。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/