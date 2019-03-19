自由廣場》（青年時評）恐攻殺手提到中國…

◎ 彭成毅

紐西蘭基督城清真寺恐攻發生前，澳洲籍槍手塔蘭特曾發布一份宣言。他宣稱外來移民生育率過高，將逐漸取代歐洲當地的白人人口。因此，他欲透過殺戮的方式「警醒」白人民眾，而沒發生過嚴重暴力事件的紐西蘭，成了他的首選目標。值得關注的是，他在宣言中自問自答是否為法西斯主義者時說「與我政治和社會價值最接近的國家是中華人民共和國」。言下之意，他對中共近來鼓吹的中國民族主義可能是深表認同的。同時，中共對新疆維吾爾族的強硬管控（如設立再教育營）也鼓舞了像他這樣的西方白人極右派。

西方媒體常把矛頭指向美國總統川普，卻忽視了中共民族主義思想的輸出。塔蘭特看到中共如何同化維吾爾族後，也難怪他會視中共為反伊斯蘭的同路人。更何況不少「同文同種」的馬來西亞華人，在新疆再教育營問題上與中共同仇敵愾，卻忘了自己在國內亦是被歧視的少數族群，對同被歧視的中國維吾爾族竟無同理心。

與中共類似，兩蔣時代的國民黨政府採取高壓手段對付台灣本地人，以所謂的「中華文化」取代本土台灣文化。國共兩黨對待異族文化的方式簡單粗暴，與塔蘭特透過槍殺穆斯林來達到民族純淨的思維無異。這種「中國模式」的民族主義，萬萬不可取！

台灣五百年來都是各族群遷居之地，沒有「土地主人」的觀念。不管是原住民、福佬人、客家人、外省人和新住民，只要認同台灣價值的都是台灣人。「台灣模式」的公民民族主義（civic nationalism），建立在開放包容和民主自由價值上，二者缺一不可，這與「中國模式」的狹隘民族主義（ethnic nationalism）相對。當然，開放與民主之餘，也要留心族群、宗教極端主義和黨國威權復辟，但要避免簡單粗暴地解決問題。

（作者為馬來西亞籍，台大政治系學生）

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