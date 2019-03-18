鏗鏘集》叫他們要老實一點

國民黨搞選舉一向靠兩招奧步：用錢買，用耳語造謠。現在黨產被扣，用錢買票容易被逮，耳語傳假消息速度慢，也容易被查出源頭，他們轉向利用網媒和親中傳統媒體，鋪天蓋地製造假新聞。

說大話，喊空話，唱衰台灣，在上次地方選舉騙了台灣選民一次，老Ｋ與老共食髓知味，在立委補選企圖重施故技，但看結果，台灣選民並不是那麼容易騙。被騙一次可以怪自己不小心上當，再次被騙便要怪自己太笨。

不小心被騙的一次，行騙的已經用行動和語言證明自己是沒有料的金光黨。把高雄咒為「又老又窮」，卻要借一些「資深」名人出面吸引人去「觀光」，這不是光頭而是空腦。過去曾靠「又老又窮」吸引觀光客的，是北京的舊胡同，高雄並無骨董！

要搞觀光經濟、攤販經濟、加工出口經濟，都是開倒車的笑話，這次在台南助選，還想用舊套，批台南窮，以為再唱他從紅朝學來的「窮人翻身」，還可煽動起選票革命，幫國民黨勝選。

但國民黨候選人，惡質到編假故事，找人上電視說謊，把謊言當「口誤」，把具體數字賴為「形容詞」，同鄉同業都不以為然，國民黨造謠成性，又多一項鐵證。

台灣人民珍惜民主與自由，國民黨卻聯手中國，唱衰台灣民主，唱衰台灣經濟，鼓吹台灣遠美親中，經濟依附中國，這一套把戲台灣人民不能接受。台南和新北的立委補選，選民清醒的選擇，正是教訓國民黨要老實一點。

偏激的社交與親中媒體，正狂妄挑戰台灣民主與社會互信，中國明目張膽搧風點火，假消息充斥，除政府應鐵腕執法外，人民也應該善用選擇權，抵制和拆穿假新聞的把戲，讓社會回到誠實與冷靜。（作者王景弘，資深新聞工作者）

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