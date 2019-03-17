自由廣場》凌友詩的中國官場演技

◎ 洪世才

擁有台灣國籍與戶籍，卻違法擔任中國政協委員的凌友詩，前天被內政部開罰五十萬。日前她全身通紅地在中國政協會議發言，讓筆者全身起雞皮疙瘩，不知今夕何夕。她那高八度的發言，彷彿京劇旦角的口白，聲韻節奏加戲曲身段唱作，筆者以為回到學生時代學戲的場景。但凌演員又不是在舞台演戲，她是在政治場合的發言，這讓筆者回神應該不是戲曲唱作，而是紅衛兵時代的鬥爭身段，要讓台灣人民知道紅衛兵的「鬥、砸、拐、騙」有多狠，看你台灣人還敢不敢違逆中共固有文化的霸凌。

從電視上看到凌友詩的表演，很讚賞她的演技真的體現了「虛假文化」的政治表演術。凌友詩的表演，比起一言堂的中國官僚「虛、假、應、呈」還高上一級，這是難能可貴的突破。凌友詩多了「戲劇化口白」，這一步之差的進化，是天才的表現，恭喜凌友詩官場得意。

中國的官僚，在多年官場的「虛、假、應、呈」之後，終於被凌友詩的「戲劇化口白」打得黯然無光，想必中國官場受到凌友詩的啟發，一定能人輩出，在凌友詩之後，應該會有集「唱腔和身段、口白與聲韻結合」的「官場效忠表演家」陸續出現。台灣人以後也不必看中國的歷史宮廷劇，就看中國現代進行式的「宇宙最狂一言堂效忠唱作俱佳政治表演戲」就可以了！

（作者曾任記者，彰化縣民）

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