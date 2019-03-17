自由廣場》驅逐劣幣 民進黨需要「牛頓」

◎ 劉國棟

牛頓的大名大家耳熟能詳，都知道他是「萬有引力」的發現者；不過，牛頓在其最後三十年的餘生裡，一直在英國的鑄幣局裡擔任監事和局長，則非人盡皆知。他的功勞就是將偽幣組織的頭目繩之以法，讓鑄造偽幣的犯罪遽降。

「劣幣驅良幣」的現象，在「票票等值」的選舉制度下也會發生，經濟上的「劣幣驅良幣」有三個條件︰一、面值相同，但質地成分不同；二、在市面上都被接受，都可流通；三、結果，真幣被收藏熔化，偽幣則大行其道。

「劣幣驅良幣」套用到政治的選舉上時， 三個條件如下︰一、票票等值，但國家認同歧異；二、護台或親中者都可投票；三、結果護台者落選，親中者當選。

政治上的「劣幣驅良幣」，背後會是甚麼結果呢？ 一、選舉素質日趨低落，只要聳動的口號，提出空泛的政見仍能當選；二、靠口號當選者，上任後提不出對台有益的良策；三、護台者漸感失落，親中者氣燄囂張，結果，台灣的主權意識逐漸淡化，民主自由制度受到威脅。

這種結果，難道是台灣全民所希望的嗎？若否，那該怎麼「良幣驅劣幣」呢？方法有三個︰一、選民要能辨識真偽，別被口說愛台卻內心傾中者的口號所惑；二、護台的政治人物要勇於為台灣辯護，敢與親中者正面對壘；三、護台的執政黨要大力取締傾中的言論和行為。

現在，民進黨在國會過半下執政，若還任由政治上的「劣幣驅良幣」繼續發生，明年的總統大選可能就無法「良幣驅劣幣」了。民進黨中有無像「牛頓」這種人才，既能發現護台選民的「萬有引力」，又能將偽幣組織的頭目繩之以法的戰將呢？期待之。

（作者為企業界退休人士）

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