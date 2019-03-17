自由廣場》國民黨「金門神話」破功

◎ 蕭嘉弘

週末四席立委補選，國民黨只贏得一席，選前揚言四席全上，算是選得難看。媒體紛紛以「清流贏過韓流」，以及民進黨打了漂亮的一仗報導，國民黨不是說小英執政成績不佳，民怨沸騰，要教訓民進黨，怎麼在綠營分裂的台南第二選區立委補選落敗？謝龍介表示感謝韓幫他衝高了百分之十的得票率，聽來更像諷刺，未正面肯定「韓流」，給韓暗箭。

以往金馬離島地區的選舉，常被認為是中國國民黨的優勢區，甚至是囊中物，「民進黨的沙漠」，但這次補選立委由遭國民黨開除、以無黨籍身分競選的陳玉珍勝出，間接打臉國民黨的「金馬神話」。倒是第二名落敗、去年八月底退出民進黨的陳滄江，只輸一千一百多票，還贏過排第三國民黨提名的洪麗萍，若維持民進黨籍，得到黨的關愛和資源支持，是否可望一舉「翻轉」贏過陳，拿下金門立委大位，還很難說。

國民黨在金門的認同和支持鬆動，看出離島政治風向的轉變，也是民進黨展現照顧離島居民的好時機，該加強執政資源挹注和論述能力，包括拋出「金馬的未來，金馬居民自己決定」的普世價值，以及論述一致性，找出感動的力量，不該再棄守。相信未來可在自由民主制度下的金馬，打出不同以往的漂亮一仗。這次立委補選給了本土民主政黨機會和「離島啟發」，值得深思和檢討，提早為2020選舉努力。

（作者為台大國發所研究生，曾在金門服役）

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