自由廣場》選後五個面向待觀察

◎ 林建志

此次立委補選兩大戰區：三重跟麻豆，剛好都有我家人住，從確定立委補選到選前最後一刻，我都說若綠營南北兩席都丟並不意外。主要的理由是，特定媒體僅因要哄抬韓流，故意只挑潛在敵手「清流」賴清德執政過、緊鄰高雄的台南市，及韓國瑜出生地新北市報導，彰化、金門兩選區被忽略，城鄉不均、媒體偏頗的窘況照舊延續，這是否讓當地政治勢力洗牌，尚待觀察。

去年底掀起的歪風海嘯韓流，因空頭支票接連跳票，豬隊友觀光局長頻秀下限而消退，民意看似轉向，但綠營選前仍怕擺盪效應，來不及挽回南北這兩席。就算沒有韓混因素，綠營台南選區分裂，加上媒體對余天全家不斷醜化，也讓選情看壞；好在選舉結果出爐，民進黨這兩席都保住。

我認為，選後要注意幾個面向：

一、禿漢燕「三子」跟韓冰助選加持之下，國民黨仍無法攻下三重，中共跟統媒，是否察覺韓流退燒甚至崩盤，進而改挺朱立倫，或回到韓流之前他們所力捧柯文哲？

二、加持陳筱諭的竟非陳水扁前總統，而是柯Ｐ；而阿扁最後改挺新潮流的郭國文，是否讓扁系跟小英及新系間關係彌合，重新結盟洗牌？

三、雖僅是區域立委選舉，但林飛帆跟蔡英文總統輔選時，強調要維護主權以及防假新聞等國安級議題，這個主軸是否延續到二○二○？

四、時代力量及本土第三勢力，2020會在綠營人選跟柯Ｐ間選誰？扮演何角色？

五、國民黨總統提名時程將近，又遇到韓國瑜可能出來攪局，各天王助選各懷鬼胎，王金平是否願屈居副手？挺朱紙媒，會因韓天媒體誤報文旦倒水庫事件而因禍得福嗎？原本緊靠韓國瑜各路人馬是否改保持距離？吳敦義主席還很多「海豚轉彎」挑人空間，選後藍營勢必出現新局。

（作者為外文工作者，台南市民）

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