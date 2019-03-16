自由廣場》里長成統戰工具 對不起里民

◎ 陳和文

廈門市海滄區以認同「九二共識」及支持中華民族的偉大復興為條件，招募社區主任助理，平潭已有八名台灣村里長擔任村委會或社區居委會執行主任，台北文山區忠順里長曾寧旖還曾獲福建省三八紅旗手婦女獎。陸委會指出，國人擔任中國區執行主任等類似村里幹事職務，違反兩岸人民關係條例，將請當事人說明，研究是否開罰。

曾寧旖表示，她一個月去平潭幾天，把台灣社區經驗帶過去，執行主任是「頭銜」，比較正式，她不像主任助理是全職、支領薪水，僅有食宿機票的差旅費與講師費。「基層多交流，才能多認識」，已和中國十幾個村「結對」。理由冠冕堂皇、似是而非，解釋越描越黑。

台灣村里長由村里民票選產生，中國社區主任助理是招聘，台灣村里講求自治，中國村里完全受控制，兩者差異嚴重，中國能認同台灣的社區經驗嗎？既然頭銜為執行主任，外界觀之職務理應名副其實。每個月去平潭幾天，食宿機票免費又有講師費可領，固定的任務或義務，與固定的福利及金錢給付，明顯有利益及對價關係，這樣沒有違法嗎？沒有成為中國統戰工具嗎？對得起村里民嗎？

（作者為公務員）

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