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自由開講》「必要時」？對京華城建案「勒令停工」

2024/10/22 20:00

京華城建案是否停工？台北市政府於日前函詢北院，經北院函復「請貴府自行依職權卓處」等語。（資料照）京華城建案是否停工？台北市政府於日前函詢北院，經北院函復「請貴府自行依職權卓處」等語。（資料照）

◎ 莊宇森

台北地檢署（檢察機關）就京華城案聲請扣押京華城土地獲台北地院（司法機關）裁准，但關於京華城建案是否停工？台北市政府（行政機關）於日前函詢北院，經台北地院函復「請貴府自行依職權卓處」等語，顯然已經將球丟回給北市府。就此，副市長李四川於十月十一日發文稱：「檢察官給我們的公文，認為應該要按照六十六年跟六十七年的函釋，先予不可施工勘驗，那後續就看這個訴訟案怎麼走」。

觀諸李四川的說法，認為北市府對京華城建案最多只能「不予施工勘驗」，沒有一條法令可據以馬上停工，這個說法在《建築法》上並無太大問題。因為在北市府「不予施工勘驗」後，如果京華城建案繼續施工，北市府就可以依照《建築法》第八十七條第七款規定，於「必要時」對京華城建案「勒令停工」。因此，北市府的「不予施工勘驗」，應該算是對京華城建案「勒令停工」的「前階段程序」。

依《建築法》第八十七條第七款規定：「有下列情形之一者，處起造人、承造人或監造人新臺幣九千元以下罰鍰，並勒令補辦手續；必要時，並得勒令停工：……七、未依第五十六條規定，按時申報勘驗者」，然新臺幣九千元以下罰鍰的處罰過輕，根本是九牛一毛而起不了作用；重點在於該法條所稱「必要時」是個「不確定法律概念」，而為什麼是「必要時」？全憑北市府的判斷，然北市府如何判斷，猶未可知。

現階段北市政府對京華城建案先「不予施工勘驗」，踐行對其「勒令停工」的「前階段程序」，尚稱合於「正當法律程序」。但從北市府發函詢問臺北地院是否可以勒令停工，就可以看出蔣萬安市長有甩鍋給司法機關的意圖。畢竟京華城建案如經「不予施工勘驗」，就不可能依《建築法》第五十六條的規定「按時申報勘驗」，如果京華城建案仍然繼續施工，當屬所稱「必要時」的情形，北市府就可以「勒令停工」。

在台北地院函復後，蔣萬安與李四川口徑一致，稱「現在我們就是依法不予施工勘驗，如果他未報勘驗繼續施工，就會依照建築法第八十七條，依法勒令停工」。是以，京華城建案既經「不予施工勘驗」，就不可能依《建築法》第五十六條規定「按時申報勘驗」，如仍繼續施工，就是所稱「必要時」的情形，且看北市府到時候是否依《建築法》第八十七條第七款規定，對京華城建案「勒令停工」！

（作者為公會法律顧問）


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