自由廣場》台南這一席 為什麼重要

◎ 邱莉莉

台南市這席立委補選，如果去思索以下幾個問題，就會發現它不是一席立委保衛戰那麼簡單：為什麼民進黨傾全黨之力、台灣派大團結要守住這一席？為什麼代表韓流勢力的謝龍介要放棄四年議員任期去拚只當十個月的立委？為什麼前行政院長賴清德要冒雨頂寒風比自己參選還賣力的在輔選？

這說明這席立委補選不是郭國文和謝龍介人選選擇的問題，這場戰役牽動的也不只是二○二○年總統立委的改選，它已經呈現了路線之爭的本質，也就是以台灣意識為基底發展國家的路線能否再是政治主流，或者是仰賴中國鼻息卑微地求生存取代當家做主的自信。

所以我們說這是一場影響台灣未來相當深遠的歷史性民意抉擇，而且它的公民決定權場域又是在台灣意識最深化的台南，選舉結果被解讀的不僅是台南鄉親的政治意向，對於中國乃至國際社會所傳遞出的訊息更是強而有力。

賴清德說，如果這場選舉郭國文失利，中國更會大膽併吞台灣。有人嗤之以鼻說「又再打恐嚇牌」，馬英九甚至戲謔地表示「有那麼嚴重嗎？」是的，確實就是這麼嚴重！

如果不是這麼嚴重，謝龍介不會拋棄對中西區、北區選民的承諾，和打下的政治基礎，跨越選區到一個他從未經營過的地方參選立委。謝龍介心裡當然明白，這不是一個立委席次的增減，他得把握契機出來終結台灣意識，不僅為了個人政治前途，也著眼韓流的存續和中國利益的延續。

謝龍介過往給人的衣著印象就是一襲鮮紅色的外套，他也不諱言自己傾中的立場，用政治訂單和譁眾取寵的問政風格迷惑台灣人民，更是他的拿手絕活。「習五條」一國兩制的脅迫已兵臨城下，如果讓謝龍介在台南補選勝出，打擊的不只是民進黨政黨的發展和興衰，「作為台灣人的悲哀」的歷史無奈感將重新充斥台灣民間。

如果你憂心中國用政治訂單意圖宰制台灣出口貿易的趨勢，如果你不想讓謝龍介如此違背台灣主體利益的人當選，拜託鄉親今天一定要出來投給郭國文。我台南我驕傲，歷史性的重擔再度擺在台南人的面前，期盼台南人有智慧和勇氣做出正確的選擇。

（作者為民進黨籍台南市議員）

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