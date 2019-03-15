社論》憶世紀壯舉─太陽花學運

三一八學運是改變台灣政壇可歌可泣的學生運動，從宏觀之角度言，是「反以經促統」運動之一環。（資料照）

再過三天就是三月十八日，是台灣熱血青年，因中國國民黨以三十秒時間宣布完成「海峽兩岸服務貿易協議」的委員會審查，發動佔領立法院的日子，稱太陽花學運，又稱三一八學運。三一八學運是改變台灣政壇可歌可泣的學生運動，從宏觀之角度言，是「反以經促統」運動之一環。

「以經促統」是中共二十幾年以來併吞台灣政策的重要一環，與「武力犯台」結成政策之兩翼。北京認為以大陸之大（九五九．六萬平方公里，十四億人口）只要擴大交流，台灣之經濟（包括資金、技術、人才）必因大市場之誘惑下被中國所吸納，達到「吸台」、「窮台」之經濟效果，進而可培養親中政權達成終極統一。北京的這一信念二十多年來從未改變，亦未動搖，實際上也獲得階段性的成果。

中國的「以經促統」並非陰謀，是明講的，但所謂「有錢能使鬼推磨」，在國內政經界反「以經促統」之聲浪一直不高，反而迎合中共意向的「大膽西進」、「強本西進」逐步在台灣蔓延。二○○一年扁政府執政下的「積極開放」，一次開放七千多項工業產品登陸，讓中國不出四年時間一躍成為ＩＴ產業王國，彼長我消，扁政府當然不會把經濟動能逐年下降的原因歸責於他的「積極開放」，馬英九即基於意識形態將台灣之經濟問題全加於對中國之不夠開放，選民亦在親中媒體的洗腦下信以為真，把馬英九送上總統大位（二○○八年）。這可以說是北京「以經促統」計謀第一階段成果。

具「終極統一」意識形態的馬政府，一上任即採全面開放政策，承認九二共識，與中國簽署促進「一中市場」的各項協議，二○一○年六月在中國重慶簽訂ＥＣＦＡ（經濟合作架構協議），奠定中、台經濟融合的架構，簽署後宣告國人台灣從此將邁向黃金十年。但結果是，受中國磁吸，對中投資大增，國內投資受到排擠，經濟成長能量遽降，六三三選舉承諾嚴重跳票。

「窮台」本就是「以經促統」的功能之一，但馬英九卻不以為意，二○一三年進而與中國洽談服貿協議（海峽兩岸服務貿易協議）。由於服務業就業人口達五十八％至六十％，服務業若再被中國壓境，中國對台影響力將無所不在，入島、入戶、入腦統戰成效擴大，台灣立即陷入「被統一」的險境。三月十七日中國國民黨以三十秒時間強行通過服貿協議，引發憂國的熱血青年趁夜闖入立法院的三一八學運。三一八學運非學生無理取鬧，而是走到台灣自由民主能否持續的關頭所做的無畏抗爭。

學運是社會運動之一，絕非一時之念，必經一段啟蒙形成社會的認知，其主要啟蒙者即是本土社團及台灣團結聯盟（台聯黨），長達三年多他們不斷巡迴演講舉辦數以千計的說明研討會。當時主要反對黨的民進黨即在反ＥＣＦＡ運動中，中途脫隊轉向中立立場，民進黨對兩岸經濟統合之曖昧態度，也種下今日「韓風」的禍根。

太陽花學運起於三一八，於四一○結束，但這前後二十三天的時間，所喚起的民眾對ＥＣＦＡ及服貿之認知，徹底翻轉了台灣的政治版圖，二○一六年大選國民黨慘敗，由民進黨取得全面執政的優勢。

但可惜的是，完全執政的民進黨對兩岸之經濟統合，一向採取中立、不在乎的立場，執政三年對兩岸交流同樣維持現狀，等於否定了太陽花運動的價值，正當化了馬英九的融中政策。三年下來，傾中媒體鍥而不捨地宣傳融中的必要性，說了千遍，歪理也會變真理，民進黨的改革亦全被污名化，經濟之改善（註：由於不明顯）亦被醜化為「又老又窮」，連太陽花運動也被指為造成台灣經濟衰退的罪魁禍首，力主與中國「貨出去、人進來、發大財」的韓流掩蓋了四年前的太陽花運動。不幸的是，在府、院（立法院）民進黨獨大之現況下「反ＥＣＦＡ、反以經促統」的民間力量、台聯黨都已氣若游絲，使韓流如入無人之地，迅速蔓延。

韓流是中共「以經促統」政策的「偉大」成就，也是太陽花運動的一大挫敗。若太陽花運動不復活，韓流亦將無法遏阻，「和平協議」必將進一步囂張，台灣前途確令人擔憂。

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