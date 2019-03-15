自由廣場》夜店需要「東尼」

◎ 王錫璋

行政院長蘇貞昌下令六都警察局長嚴格取締夜店鬥毆挑戰，否則官帽難保。警察局長只好夜夜派人到夜店站崗，夜店生意大受影響。他們也不是不思改善，某夜店門口便立了個牌告：「不要打架 打贏送法院 打輸送醫院。」

其實，夜店也不必怪警察，他們有上頭的壓力嘛！這年頭，我們當然不能像當年郝柏村當行政院長時說：「晚上不早睡，跑去夜店做什麼？」那會被年輕人或夜間工作者罵死的。但夜店若想生存，又不想麻煩警察來維安，就需要自己培養像「東尼」的人才。

誰是「東尼」？有看過本年奧斯卡最佳影片《幸福綠皮書》的人，都知道片中的夜店保鑣就叫「東尼」。他雖不算好人，但也不是一個好勇鬥狠的壞人，甚至有一點機智和正義感。最重要的是，他善於調解糾紛，解除危機。所以連黑人音樂大師都獲知其大名，僱他當司機，展開一趟三個月，危險又處處充滿對黑人有偏見、歧視的南方之旅。「東尼」乃成為化解危機和糾紛的代名詞了。

想來，夜店最需要的就是找一個類似「東尼」的人鎮守，化解各種鬥毆危機，而不一定讓警察夜夜來站崗。

（作者為退休公務員，台北市民）

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