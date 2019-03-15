自由廣場》反併吞 才是主流民意

◎ 陳茂雄

對於蔡英文總統所提出的反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，中國國民黨立委呂玉玲表示，民進黨已黔驢技窮，民眾早就看穿民進黨是「內事不行怪國民黨，外事不行怪共產黨」。中國國民黨自己搞不清楚，蔡總統此舉才算找到主流民意。

九合一選舉後，部分獨派朋友對台灣選民感到十分失望，他們認為就算要教訓執政黨，也不應該拿台灣的前途當賭注，之所以出現這種說法，是他們認為選民為了打擊民進黨，卻變相支持統派勢力，其結局等同於幫助中國併吞台灣。

十多年前開始，台灣就有七成選民認定自己是台灣人，不是中國人，獨派朋友就認定這些人認同台獨。事實上這些人不屬於傳統台獨，傳統台獨的特色是要建立台灣國，不可能支持認同一個中國的中國國民黨，從數據來推算，這些人不屬於傳統台獨。

十多年來曾有超過五成的選民支持中國國民黨，卻有七成的台灣居民認定自己是台灣人，不是中國人，代表這七成選民當中，有不少人支持認同一個中國的中國國民黨，這些人絕不是傳統台獨，他們只是天然獨，只認同台灣是一個國家，但沒有強烈的政治意識，所以可以支持中國國民黨，因該黨也表示台灣是一個國家，只是其所定義的國家與獨派朋友所認定的差距太遠。

天然獨可以接受中華民國，也不排斥各政黨，但抗拒中國的併吞。民進黨執政之後，重點非與中國對抗，反而在內政的政策與很多選民對抗，造成不少天然獨也投向反民進黨行列。這一點沒有甚麼值得大驚小怪，連傳統台獨都有人反民進黨，天然獨反民進黨有甚麼稀奇？

要救民進黨，必須將背離民進黨的選民找回來，這些人是因為唾棄民進黨的政策而反民進黨，然而民進黨若是走回頭路，固然可以拉回部分選民，但同時也流失選民，淨值是否加分，很難逆料，唯一的方法就是另闢戰場，拉回流失的選民。

正好中國幫民進黨開闢了另一個穩賺不賠的戰場，中國打壓台灣，蔡政府起而奮戰，出現反併吞的形象，這個動作正好可以吸引天然獨。民進黨當然還有其他牌可以打，但以反併吞吸引天然獨的功效最佳。

（作者為中山大學退休教授，台灣安全促進會會長）

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