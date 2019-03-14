自由廣場》原民運動會 原民很火大

◎ 朱達明

全國原住民運動會聖火到宜蘭，宜蘭縣政府派非原民來迎接，在擁有一萬多名原住民的宜蘭縣，不可思議，原住民孫湯玉惠議員認為縣府不尊重原住民，因為迎接聖火儀式相當於阿美族豐年祭前報消息的程序，向來由族裡勇士擔任，原住民運動會兩年一次，竟然如此草率。

不僅不尊重原住民，這更是態度的問題，議員痛批縣府敷衍了事。記得呂國華縣府主辦綠色博覽會時，在牛頓館場地為重現蘋果樹，竟然用梨樹掛蘋果來示意，讓前法務部長陳定南機要賴瑞鼎看了覺得不妥，投書自由時報，認為是反科學和反教育，沒想到此一梨樹長蘋果事件十年後又重演。

十六年前法務部曾邀請藝人郭子乾宣導反仿冒反盜版，其中一橋段是由郭子乾模仿當時陳定南部長，最後本尊和分身一起同台，讓人真假難辨，郭子乾回憶，陳定南本來是穿深色西裝，為了演出效果，臨時配合郭子乾，改換淺色西裝，他覺得一個高高在上的部長能注意這種小地方，讓他欽佩。筆者認為林縣長應時時用陳定南態度來督責縣府。

（作者為宜蘭縣民，陳定南教育基金會發展委員）

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