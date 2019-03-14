自由廣場》柯Ｐ製造假新聞？

◎ 陳如媜

上週公布的台北市長柯文哲訪美行程，台灣媒體報導稱作「被降級」，原先安排柯市長華府參訪行程包括國務院和國防部等地，但不知為何都被取消，變成參觀國會大廈和林肯紀念堂等「觀光行程」；媒體還認為，美方接待柯文哲的規格，明顯不如桃園市長鄭文燦。

北市府發言人劉奕霆並回應指出，所有行程都是由外交部駐美代表處所安排，言下之意，好像是在指責駐外人員辦事不力，或暗示遭蔡政府打壓。

不過，這個說法立刻遭打臉，外交部澄清表示，柯市長訪美行程並未向駐華府代表處提出要求協助，而是市府自行向美國在台協會（AIT）提出要求，行程也是透過AIT安排的。

從柯Ｐ一貫的言行可知他寧願自行安排行程，他認為不需要外交部幫忙，上月底他與以色列國會議員等友台人士餐敘後就曾爆料，台灣要見誰都滿困難的，不如透過友台朋友安排，比外交部還要快。

到底柯Ｐ的「華府行」是否真的被降級？這個謎底週一（十一日）被揭曉，FAPA華府總部人員赴國務院洽公時，趁便詢問美方有關柯市長華府行程，得到很明確的答覆，美國政府對訪賓一視同仁，柯、鄭參訪規格並無兩樣，柯Ｐ行程是他要求AIT安排的，原定的參訪國務院等行程仍不變。柯文哲為何要隱瞞，謊稱規格不如鄭，那可就要問問他自己了。至於北市府發言人的說法，對政府和站在第一線的外交官，更是有失厚道。

無論如何，建議柯Ｐ還是要學學鄭文燦，多一點體恤別人的心；不久前鄭文燦訪華府時，曾公開感謝駐美代表處的協助，並讚揚駐美代表處同仁的努力，讓人印象深刻。

（作者為華府資深媒體工作者）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/