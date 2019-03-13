社論》有效利用保險業資金提振經濟

蔡英文總統召開國家安全會議因應中國「一國兩制臺灣方案」，在指導綱領中的「經濟」一項，明列積極協助台商回臺投資，致力促進產業轉型升級，提升臺灣在全球產業鏈的優勢與戰略地位，積極與主要貿易夥伴洽簽多邊、雙邊經貿協議等措施。（取自蔡英文總統臉書）

政府的決心，可以喚起人民的信心。要把經濟搭建成抵擋入侵的防護網，做的要比說的多；而引保險資金進公共建設，長期以來就是一個說的比做的多的惡例。解決關鍵問題本身，就是決心的有力宣示。

蔡英文總統召開國家安全會議因應中國「一國兩制台灣方案」，在指導綱領中的「經濟」一項，明列積極協助台商回台投資，致力促進產業轉型升級，提升台灣在全球產業鏈的優勢與戰略地位，積極與主要貿易夥伴洽簽多邊、雙邊經貿協議等措施。

不論招商、產業升級或洽簽經貿協議，聽來都屬舊調重彈，一方面固然顯示突破經濟重圍的方向明確，卻又代表尚有改善的空間等待填滿。不管哪一黨執政，政策未完全落實的案例均俯拾即是，譬如引導保險資金投資公共建設，既可解決國內投資標的不足及保險資金去路的難題，就是一直被熱烈討論，但進度停滯的政策，且還引來匯損驚人的恐慌。

保險業資產總額在去年底突破廿六兆元，能運用的總資金逼近廿四兆元，其中國外投資超過十六兆元，結算全年匯損竟達二千多億元，占當時的業主權益二成以上；匯損飆高的主因是避險成本過大，而避險成本居高不下，則因海外投資金額持續增加。保險業投資海外須承擔匯率風險，但為了追求更高的利潤，且國內適合的投資標的又有不足，因此，外流資金不斷。

保險資金應用必須要有長期規劃，以搭配資金需求，而部分公共建設具有長期、穩定收益的特色，二者可能成為最佳拍檔。因此，鼓勵保險業將資金投入公共建設，在國內外都受到廣泛支持，也是解決國內缺乏投資標的及去化保險資金的雙贏辦法，是過去長期被推動的政策。

在二○○○年當時的經建會提出「新世紀國家建設計畫」，就宣示要「充分有效應用保險業龐大資金，俾配合國家經濟發展與社會政策需要」，而行政院二○○八年在推動「因應景氣振興經濟方案」時，也將鼓勵保險業參與重大國家建設列為重要措施。不過，十餘年來，此一政策的功能，從未充分發揮。

根據金管會保險局統計，二○○八年底，保險業辦理專案運用及公共投資金額約二百八十二億元，占保險業資金應用總額的比例○．三四％左右，隨後幾年也大致維持在二百多億元，一直到二○一四年，因保險業可運用資金增加，該比例甚至下降至○．一五％，政策比口號還不如。

過了十年，保險業資產總額已由九．四兆元成長至二○一八年底的廿六兆餘元，辦理專案運用公共投資金額提高至六百八十五億元，不過，占全體保險業資金應用總額的比例仍僅為○．二八％，不僅低於二○○八年，且遠小於「投資總額不得超過保險業資金十％」的規定，在化解保險業資金應用的壓力上，就如杯水車薪。

有共識的雙贏政策，過去卻不見落實執行，可由供需兩方面檢討。在公共建設的資金供給這端，欲引導保險資金進入，必須要保險公司「能夠」，並且「想要」提供資金，法規雖持續放寬保險業可以投資的項目，但最後達成交易的關鍵，還是要有足夠的報酬及對公共建設的監督機制，以控制風險。

應用保險資金的政策行之有年，既能為公共建設找到資金，又能替保險業的資金找到去路，降低匯率風險，為何依然停滯不前？再從資金需求端檢討，政府應了解保險業評估公共建設的方式與其他投資並無不同，公共建設個案必須提供足夠利潤，並有能夠與投資方分享的風險控管及監督機制；政府在引進資金時，並應以籌資者的心態提供充分的資訊爭取認同，使業者有評估成本效益、監督進度、品質的空間，才能達到雙贏的結果。

眾人皆曰可行，但卻行不得，這是不少經濟政策推動時的核心問題，看似大家認同的措施，卻卡在技術性問題未能落實。蔡總統希望以經濟發展因應中國的「一國兩制」，國安會議只是起步，落實執行方能有效反制；而要贏取民眾信心，講了這麼多年的引導保險資金進公共建設，或許可以當做展現魄力的起點。

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