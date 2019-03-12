自由廣場》請老馬發動「重啟核四」公投

◎ 洪裕強

馬英九前總統與江宜樺前行政院長於三一一福島核災八週年前夕，以去年「以核養綠」公投五八九萬張同意票為由，要求民進黨政府須正視公投結果的最新民意，執行「核一核二核三延役，核四重啟」。有些號稱學者的知識份子也認為，民進黨政府「不甩」以核養綠公投，痛批是「拿公投開玩笑」。

然而筆者回頭檢視去年「以核養綠」公投的主文：「您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除『核能發電設備應於中華民國一百一十四年以前，全部停止運轉』之條文？」詳細研讀此公投主文，白紙黑字，並未提到馬、江所謂「核一核二核三延役，核四重啟」。簡單的說，「以核養綠」公投結果不等於「重啟核四」。所以筆者認為馬、江兩位先生的主張是牛頭不對馬嘴。

至於是否依據公投結果，執行「廢除電業法第95條第1項」該法令的壓力，依公投主文所示，恐怕是由中華民國一百一十四年時執政的政府決定，而非當下的民進黨政府。屆時的執政黨可以根據當時的電力需求，再決定是否全部（或部分？）停止核能運轉。而在立法委員們完成修法廢除電業法第95條第1項之前，行政團隊只能依法行政，才不會落入瀆職之嫌。無法越俎代庖，專擅為之。

而且「以核養綠」的最終目標是「綠能」，核能只是過渡到綠能的手段，如果執政者透過綠能發展政策與獎勵措施鼓勵綠能發展，核能運轉不一定是必要之手段。

馬英九與江宜樺先生執政時期，未落實「重啟核四」的理念與政策，甚至將核四封存，卸任至今才要求「重啟核四」，似乎前後不一致。筆者建議支持「重啟核四」者，可乘勝追擊提出「重啟核四」公投，詢問選民「您是否同意重新啟動核四運轉？」公投的最終結果才能決定是否「重啟核四」。

（作者為高雄長庚醫院學術組副教授）

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