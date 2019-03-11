自由廣場》 數位稅 我國可效法

◎ 魏世昌

法國政府上週對大型科技業推出數位稅，將對全球年營收逾七．五億歐元，以及法國數位營收至少二千五百萬歐元的廣告及電商平台業者，課徵營收三％的數位稅，並回溯至二○一九年元旦；預料將影響谷歌、亞馬遜、臉書及蘋果等業者。

根據法國ＢＭＦ商業電視台報導指出，二○一四年，臉書在法國的年度收入雖高達二億六千六百萬歐元，但只上繳了三十一萬九千一百六十七歐元的稅金，比它原本應繳的數目少了一○九倍，引發法國社會譁然。面對納稅人的大反彈，如今法國政府希望藉由課徵數位稅，平撫憤怒的法國納稅人，並緩和預算赤字。

因為缺乏官方公布的數據，我們對於矽谷科技大廠到底在台灣賺了多少錢實在不得而知，但有產業分析師推算，以台灣的臉書普及率世界第一、以谷歌、臉書台灣市場貢獻值約為全球的一％估算，兩者合計在台灣的廣告收入超過十一．五億美元，也就是三百五十億台幣左右。我認為，法國不僅為全球十多項醞釀中的類似舉措首開先例，台灣也可以仿效，針對一定規模以上的跨國數位科技公司課徵數位稅，除了可擴大稅基，亦是基於稅負公平及經濟競爭力。

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）

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