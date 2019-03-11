自由廣場》還原被灌水的中國經濟數據

◎ 林修正

媒體轉載芝加哥大學布斯商學院（Booth School of Business）經濟學者謝長泰、香港中文大學學者宋錚等人於布魯金斯研究所發布報告指出「中國每年經濟成長率灌水2%」，並因此推論「2008至2016年的中國GDP成長率每年平均應該下調1.7%」。我認為這結論仍是嚴重低估。

中國以經濟表現來評量地方政府，不只在中央對省，省對各市，各市對縣等地方單位也是這樣。因此「中國各省GDP總和超過政府統計的全國GDP」的現象，絕對不會只出現在省所報出來的GDP，各市所報出來的GDP也會誇張虛報。當然各市也可能會調整。但你相信省級人才會比中央人才傑出嗎？相同現象也會出現在各縣報給各市的資料中。

因此，以縣市省中央三級，若根據文中數據的虛報1.7%，每一級虛報1.7%，則由地方報到中央，推算將虛報5.187%。因此他們根據每年虛報1.7%，推算的「2016年經濟規模比官方數據少了12%」，實際上應該是36%。換言之，中國經濟規模有可能膨脹三分之一。因此，如文中推論：「實際上去年（2018年）GDP規模只有11兆美元」，它應該僅有7.3兆美元。

中國統計數據造假不是現在的新聞，因《零和社會》一書馳名的經濟學家佘羅（Lester C. Thurow），就以用電量推算中國經濟成長數據是虛構的，因為不可能經濟成長而用電量反而下降。因此，對中國經濟存有幻想的人，應該要警醒。

（作者為中州科技大學行銷與流通管理系主任）

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