自由廣場》夜店鬥毆是地方政府與政治問題

◎ 楊永年

台中夜店發生鬥毆事件，行政院長說了重話，言明如果再發生鬥毆，就要撤換警察局長，引發議論。夜店前鬥毆存在諸多因素，且之所以會發生鬥毆，不是警察「教唆」或導致問題發生，而是地方政府與政治問題，不單是「治安問題」，理由有三：

一、警察不是夜店的主管機關：所謂的特種或八大行業，主管機關在經發局。要警察局長為鬥毆負責，等於讓警察「不務正業」，不得不慎。例如，廿多年前發生周人蔘電玩弊案，有很多官警遭起訴、判刑或入獄的風紀問題，並沒有真正根絕。原因就在於，經發局官員認為他們「管不了」，於是就把警察推到「臨檢」夜店或其他八大行業的第一線；可能導致警察發生風紀問題。

二、夜店經營和地方政治有關：特種行業「高風險、高利潤」，必須透過各種管道以求生存，例如特別喜歡和地方政治合作，包括縣市長與縣市議員，以「協助」經營。作者就曾聽聞某特種行業老闆直接跟前往臨檢的警察「嗆聲」，我和你們大老闆的老闆很熟，請你小心會被調單位。嚴格說來這背後其實也是政治問題。

三、應從源頭解決問題：包括，讓非警察的主管機關真正負起責任，發揮管制、管理或治理的能力。二，想辦法讓政治無法或難以和特種行業「合流」。不過，要落實前述兩項並不容易，特別是以目前的地方政治制度模式，要同時改革前述兩項問題，難度可能很高。

綜言之，針對夜店鬥毆長遠的解決問題與方向仍在政治。負責任的政治人物，應有長遠思考與規劃，才能發揮長治久安的效果。至於使用警察強力介入，必須非常小心，否則，造成副作用不說，影響治安問題才更大，甚至可能創造更多的問題。

（作者為成功大學政治系教授）

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